ساماندهی واحدهای تجاری مجاور کندروهای بزرگراه نواب

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در رابطه با وضعیت محله بریانک واقع در منطقه ۱۰ ، اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری درخواست هایی از سوی شورایاران مطرح شده که از آن جمله می توان به ساماندهی مشاغل مزاحم و عاملین سد معبر، امکان اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، استقرار کانکس غرفه بازیافت، تخصیص سطل های تفکیک زباله های بازیافتی و پسماند خشک و تر و همچنین افزایش تعداد مخازن زباله در سطح محله اشاره کرد.

وی بیان کرد: کاشت نهال و انواع گل و اصلاح چمن در سطح معابر، بوستان ها و خیابان های اصلی محله، نظارت و پیگیری مضاعف به منظور نظافت و رفت و روب، شستشوی معابر و فضاهای عمومی، به ویژه جمع آوری نخاله های ساختمانی در معابر سطح محله، تأمین روشنایی خیابان ها، معابر و امحاء حیوانات موذی اعم از موش و ... در سطح محله به ویژه خیابان های خوش و کمیل از مواردی است که در حوزه خدمات شهری پیگیری می شود.

به گفته پیرهادی ساماندهی و اجرای تمهیدات ترافیکی به منظور رفع حجم بالای ترافیکی محدوده میدان بریانک، خیابان خوش، احداث پارکینگ طبقاتی با مشارکت بخش خصوصی، مناسب سازی، ترمیم و همسطح سازی معابر و پیاده روهای موجود در سطح محله به ویژه ساخت و مناسب سازی شیب رمپ استاندارد معلولان و کف سازی مناسب نابینایان در حوزه عمران در دست بررسی است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخصیص خطوط اتوبوسرانی در سطح محله، گفت: این موضوع جهت تصمیم گیری به شرکت اتوبوسرانی ارجاع داده شده است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی محله بریانک پیشنهاداتی از سوی اهالی مطرح شده که از آن جمله می توان به پیش بینی و احداث سالن های ورزشی چند منظوره، احداث زمین چمن فوتبال در سطح محله، احداث مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی اعم از سالن سینما و تئاتر، ساماندهی معضلات و ناهنجاری های اجتماعی از جمله معتادین و فروشندگان مواد مخدر در مغازه ها و فضاهای رها شده به ویژه سوله رها شده جنب پارک هزار شهید، کوچه ی ۶ متری، خیابان بریانک اشاره کرد.

وی بیان کرد: برگزاری مراسمات آئینی- مذهبی با همکاری شهرداری و شورایاری در مساجد و بوستان های محله به منظورافزایش تعاملات اجتماعی، جذب و ایجاد همبستگی بین جوانان و اهالی از سوی شورایاری محل مطرح شده که این موضوع در دست بررسی است.

پیرهادی اظهار امیدواری کرد شرایط لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای محلی با موضوعات خانه و خانواده، جوانان، ازدواج، اعتیاد و ... در محله بریانک فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تجهیز ساختمان سرای محله به ملزومات اداری، آموزشی و رفاهی نظیر رایانه و دوربین عکاسی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس، وسایل بازی کودکان درخواست دیگر شورایاری بوده که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در حوزه معماری و شهرسازی محله بریانک، گفت: ارائه مشاوره لازم به مالکین بافت های فرسوده در خصوص طرح های تشویقی به منظوره ایجاد انگیزه در جهت بازسازی و نوسازی املاک فرسوده، نظارت مستمر بر نحوه صدور پروانه از حیث مقاومت خاک از طریق مراجع ذی صلاح (از جمله سازمان نظام مهندسی) ( سستی خاک و نشست ساختمان ها در بخش جنوبی محله) و تعیین تکلیف طرح اصلاح گذربندی شبکه های عبوری محله در ارتباط با اجرای طرح تفصیلی قدیم و جدید در دست بررسی است.

وی به لزوم رعایت ضوابط تراکم ساختمانی و افزایش طبقات متناسب با عرض کوچه های بن بست و ۶ متری اشاره کرد و گفت: به منظور نماسازی ساختمان متناسب با بافت شهری محلات پیگیری هایی با معاونت مربوطه در حال انجام است.

پیرهادی با تأکید بر رعایت معماری ایرانی-اسلامی در تمامی پروژه ها، افزود: در این زمینه طراحی مناسب ورودی فضاهای عمومی با توجه به معماری ایرانی- اسلامی به ویژه ورودی بوستان ها و امامزاده معصوم ارائه شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تعیین تکلیف و ساماندهی واحدهای تجاری جنب کندروهای بزرگراه نواب، اظهار کرد: این موضوع در دیدار با شورایاران بارها مطرح شده و باید مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به حضور دستگاه ها و نهادها در محله بریانک، گفت: جهت برقراری امنیت، ساماندهی و جمع آوری سارقین، معضل اعتیاد و توزیع مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت، منازل نا امن، نیاز به حضور نیروی انتظامی در محل است که این درخواست از سوی اهالی مطرح و به نهاد مربوطه ارجاع شده است.