حرکت بیوتکنولوژی به سمت تجاری سازی/۹۰۰میلیارد دلار سم وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود تولایی غروب دوشنبه در همایش ملی سم ارگانیک و تراریخته های کشاورزی به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه امروز بیوتکنولوژی باید در اقتصاد به کمک ما آید، ابراز داشت: در برهه زمانی که هر پنج سال با تکنولوژی جدید مواجه هستیم نباید در دوران تحول صنعتی از حرکت در مرزهای دانش غافل شد که در این بین توسعه اقتصادی با به کارگیری دانش و فناوری می تواند ما را در راه توسعه اقتصادی و علمی سوق دهد که این امر نیازمند عزم جدی در بین مسئولان دانشگاهی است.

وی در بیان تعریفی از بیوتکنولوژی در علم روز، افزود: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیولوژیک را هرگونه به کار گیری علم و فناوری در خصوص موجودات زنده تعریف می کند همچنین بخش هایی از آن و یا محصولات حاصل از موجودات و یا حتی مدل های الهام گرفته شده از آن ها را برای ایجاد تغییر در مواد زنده و یا غیر زنده در زمره بخش های این علم برمی شمارد که هدف آن تولید دانش و منتهی شدن آن به کالا و خدمات بیوتکنولوژی در پزشکی، دارویی، کشاورزی و غذا، صنعتی و محیط زیست است این تعریف شاید کمی پیچیده باشد اما در مجموع بهره گیری از زیست زنده برای تعریف علم را می توان بیوتکنولوژی نام داد.

علم را در هر کجا که می توان باید آموخت

رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه دانش را باید از هرجا و از هر کس آموخت، گفت: در اسلام همت بر این اساس است که از استعدادها و همت خود، در راستای نوآوری ابتکار و تولید علم بهره گرفته شود لذا هدف از مهندسی فرآیندهای زیستی، حداکثر سازی بازدهی علم است و در این راه مهندسی متابولیک اصلاح مستقیم خواص و متابولیسم سلولی از طریق شناسایی، حذف و تغییر مسیرهای متابولیکی از دی. ان. ای های نوترکیب به مثابه دیگر روش های زیست شناسی مولکولی تعریف می شود در واقع بیوتکنولوژی کلید ترقی و اساس پیشرفت کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر است در حوزه پزشکی، محیط زیست، کشاورزی، انرژی، معدن و صنایع نظامی کارآمد و موثر محسوب می شود لذا باید به آن بهای ویژه ای داد.

تولایی با بیان اینکه این علوم در حوزه زیست فناوری و محیط زیست در زمینه پالایش آلاینده ها و تصفیه فاضلاب ها شناسایی و جداسازی باکتری های نفت خوار و حذف فلزات سنگین پساب ها و مطالعه تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی کاربرد دارد، ابراز داشت: میزان نیاز به غذا برای تامین امنیت غذایی کشور به صورت سالانه ۳۰۰میلیون تن است درحالی که میزان تولید کنونی ۷۰الی ۱۰۰میلیون تن برآورد می شود که با توجه به جمعیت کنونی کشور و میزان تامین کالری مصرفی در داخل تامین غذای جهان بدون بهره مندی از فناوری های بیوتکنولوژی در کشاورزی ممکن نیست و این درست همان محل تلاقی علم و کشاورزی در برهه حساس زمانی است که مابر روی آن مباحث فراوانی را مطرح ساخته ایم.

وی افزود: محصول تراریخته محصولی است که با استفاده از مدرن ترین تکنیک های ژنتیک مولکولی ژن و یا ژن های محدودی را از موجودات دیگر دریافت کرده و آن ژن را در زمان مشخص، بافت مشخص و به میزان مشخص و هدف مشخص بروز می دهد و پیدا است که باید دانش را به خدمت گرفت و در سایه قواعد علمی و مقررات ملی و قانون ایمنی زیستی و نظارت دستگاه های حاکمیتی منافع را به حداکثر و هرگونه نگرانی را به حداقل برسانیم و در حقیقت نیاز به امنیت غذایی غیرقابل چشم پوشی است که باید از طریق اتکا بر توان ملی نیازمان را تامین کنیم.

داروهای نوترکیب گامی در خدمت سلامت بشر

رئیس انجمن ژنتیک ایران همچنین ابراز داشت: تامین سلامت و بهداشت از طریق تولید داروهای نوترکیب و واکسن ها دستیابی به روش های کم هزینه درمان بیماری ها یافتن درمان بیماری های صعب العلاج و تشخیص سریع تر و موثرتر بیماری های گوناگون از جمله بیماری های ژنتیکی از قابلیت های زیست فناوری پزشکی است که با استفاده از زیست فناوری انواع داروها و واکسن های نوترکیب ساخته شده است.

تولایی با بیان اینکه تامین سلامت و بهداشت از طریق داروهای نوترکیب و واکسن ها دستیابی به روش های کم هزینه درمان بیماریها یافتن درمان بیماری های صعب العلاج و تشخیص سریع تر و موثرتر بیماری های گوناگون از جمله بیماری های ژنتیکی از قابلیت های زیست فناوری پزشکی است، گفت: با استفاده از زیست فناوری تشخیص بیماری های عفونی با سرعت چشمگیری صورت می گیرد و با استفاده از آن کمک زیادی به تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از تولد و همچنین ژن درمانی کرده است از سوی دیگر درباره ژنوم انسان بحث های زیادی درمورد پیامدهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی آینده ژنتیک مطرح می شود و سیاستگذاران در این عرصه باتوجه به اهمیت و چگونه استفاده کردن از این اطلاعات ژنومی در داخل و خارج کشور نگران هستند اما مهم این است که با لحاظ همه موارد اخلاقی نباید از اصل دستیابی به دانش و توان غافل بمانیم ولی در موعد بکارگیری، اخلاق و ایمنی را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: یکی از نکات ویژه در این بین آن است که اقلیم ایران گرم و خشک و بارش در کشور یک سوم و تبخیر سه برابر اروپا است که نشان می دهد گنجینه های عظیم ذخایر ژنتیکی و گونه های منحصر به فرد گیاهی با ویژگی اقلیم سرد، گرم، خشک و کویری و ... هریک سرمایه ژنتیکی فوق العاده برای استفاده را در اختیار داریم همچنین امروز زمین های فراوان به نحوی که به دلیل کمبود منابع آب از حدود ۸۵میلیون هکتار زمین قابل کشت کشور تنها ۱۴تا۱۸میلیون هکتار زیر کشت می رود بزرگترین سرمایه خاک ما در مناطق کویری و استان های مرزی بوشهر هرمزگان و سیستان و بلوچستان بایر رها شده است و آیا می توان از این فناوری صرف نظر و نیازهای غذایی کشور را از طریق دیگر تامین کرد؟

تلاش ها در حوزه بهره وری اقتصاد بیشتر شود

رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه واردات رسمی سالیانه سموم کشاورزی حدود ۹۰۰میلیون دلار است، گفت: به دلیل کاهش ظرفیت باروری و قابلیت خاک، وجود آفات و بیماری های گیاهی تقریبا پنج برابر سرانه مصرف سم در اروپا همراه غذا سم مصرف می کنیم بقایای سم از طریق محصولات کشاورزی و یا آب همراه در مزارع شالیکاری به سفره های آب زیرزمینی راه پیدا می کند که از پای شالیکاران نیز سم جذب بدن کشاورز می شود و تبخیر آن نیز هوا را آلوده می کند بروز سرطان و بسیاری بیماری های دیگر از طریق سموم به اثبات رسیده است.

تولایی با بیان اینکه ابزار تحریم بنزین که قرار بود نقش گلوله فلج کننده برای اقتصاد ایران را داشته باشد به یک سوزن تبدیل شده است که کمترین اثری را در بر نداشته است، ابراز داشت: در واقع فرصت فراوانی برای واسطه های چینی و روسی به هزینه رقبای آمریکایی و اروپایی فراهم شده لذا شورای سیاست گذاری خارجی آمریکا بازهم توصیه می کند که این کشور باید مراقب پیشرفت وابستگی انرژی اروپا به گاز ایران باشد.

وی با بیان اینکه ایران اقتصادی نوظهور با ثروت طبیعی و منابع انسانی اگر به طور مناسب مدیریت شود می تواند طی یک دهه کانون و منبع اقتصادی باشد، افزود: ایران در بخش انسانی محلی پویا و خوش آتیه برای سرمایه گذاری و دارای بالاترین کاربر اینترنتی در میان کشورهای مسلمان خاورمیانه و دارای بالاترین جمعیت بزرگسال باسواد و تحصیل کرده است و می داند که شریکی جذاب برای اقتصادهای پیشرفته وابسته به انرژی است این کشورها ممکن است تجربه و فناوری پیشرفته را در قبال دسترسی به نفت و گاز با ایران مبادله کنند لذا در میانه دهه چهارم انقلاب شواهد بیانگر تلاش جبهه استکبار برای متوقف سازی روند پیشرفت و موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه های علمی، اقتصادی، نظامی و سیاسی از طریق گشودن جبهه مبارزه اقتصادی و افزودن بر شدت آن علیه ایران در سال های اخیر است.

باید به سمت توسعه نوین کشاورزی حرکت کرد

رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه برای باقی ماندن در جایگاه فعلی کشاورزی و حرکت رو به جلو، آمریکا باید سازمان های فدرال را مورد بازنگری قرار دهد تا نوآوری را حمایت کند، ابراز داشت: نیروهای کار در جهان به صورت رقابتی به خدمت گرفته و با بازارهای دوردست وارد معامله شد و اگر به این روش ادامه دهیم و به دانشگاه ها کسب و کارها اختیار داده شود همه تاثیر گذاران در عرصه کشاورزی برای مواجهه با چالش های پیش رو به خدمت گرفته خواهد شد.

تولایی در ادامه تصریح کرد: آمریکا باید ایده جدیدی را برای باقی ماندن در رقابت و پیشرفت در امنیت غذایی به کار بندد، در قرن گذشته بخش کشاورزی و غذای این کشور به دستاوردهای قابل توجه در تولید غذا و کاهش اثرات زیست محیطی رسید، این کشور در زمینه ایمنی غذا و کیفیت مواد غذایی پیشرفت های قابل توجهی داشته که سهم متخصصان بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید گیاهان شور زیست و خشکی زیست در اقتصاد کشور می تواند حائز اهمیت باشد.

وی افزود: باتوجه به استعدادهای کشور امکان پیشرفت در فناوری های مختلف مهیا است و پیشرفت های دفاعی و بیوتکنولوژی کشور نمونه های دیگری از توانایی استعدادهای جوان کشور است که این روحیه باید حفظ شود.