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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد:

افزایش ۷۰ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه

افزایش ۷۰ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه

وزیر انرژی روسیه در دیدار با همتای ایران خود، از افزایش ۷۰ درصدی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در سال گذشته میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر انرژی روسیه از افزایش ۷۰ درصدی رشد مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

بر اساس این گزارش، «الکسنادر نواک» در دیدار با حمید چیت چیان وزیر نیروی کشورمان، حجم مبادلات تجاری انجام شده میان دو کشور ایران و روسیه طی سال گذشته میلادی را ۲.۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

«نواک» گفت: حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۶، رقم ۲.۲ میلیارد دلار بود که حدود ۱ میلیارد دلار یعنی ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد که علیرغم فضای مثبت موجود در روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه میان دو کشور، هنوز این میزان از حجم مبادلات ناکافی بوده و هر دو طرف تمام تلاش خود را برای افزایش میزان مبادلات تجاری دوجانبه به کار خواهند بست.

کد مطلب 3912951

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