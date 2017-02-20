افزایش ۷۰ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر انرژی روسیه از افزایش ۷۰ درصدی رشد مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

بر اساس این گزارش، «الکسنادر نواک» در دیدار با حمید چیت چیان وزیر نیروی کشورمان، حجم مبادلات تجاری انجام شده میان دو کشور ایران و روسیه طی سال گذشته میلادی را ۲.۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

«نواک» گفت: حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۶، رقم ۲.۲ میلیارد دلار بود که حدود ۱ میلیارد دلار یعنی ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد که علیرغم فضای مثبت موجود در روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه میان دو کشور، هنوز این میزان از حجم مبادلات ناکافی بوده و هر دو طرف تمام تلاش خود را برای افزایش میزان مبادلات تجاری دوجانبه به کار خواهند بست.