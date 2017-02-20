ساماندهی کارتن خواب ها و کودکان کار در محله شیخ هادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در خصوص وضعیت محله شیخ هادی واقع در منطقه ۱۱، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری به منظور جمع آوری به موقع زباله های بازیافتی، شستشوی روزانه مخازن و تعویض مخازن معیوب موضوع مهمی است که باید در حوزه سلامت مورد توجه شهرداری منطقه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و عاملین سد معبر به ویژه بساط گستری در خیابان های حافظ، جمهوری و جامی از مواردی است که از سوی شورایاری مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است.

پیرهادی با تأکید بر اجرای طرح های مورد نیاز شهروندان در محله شیخ هادی، گفت: از جمله درخواست هایی که اهالی داشته اند، احداث بازار میوه و تره بار، احداث بوستان و فضای سبز و لایروبی انهار سرپوشیده در سطح محله است که این موارد در دست بررسی است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حوزه عمران، حمل و نقل و ترافیک نیز اصلاح هندسی تقاطع خیابان شیخ هادی – جمهوری و سه راه جمهوری، سنگفرش کردن خیابان میردامادی، امکان نصب پل هوایی عابر پیاده در خیابان امام خمینی (ره) روبروی ثبت احوال و فروشگاه اتکا و جمع آوری خودروهای فرسوده و رها شده در سطح محله در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: اعضاء شورایاری محله شیخ هادی درخواستی را در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشته اند که موارد مطرح شده عبارتند از: احداث مراکز فرهنگی و ورزشی، ساماندهی ناهنجارهای اجتماعی از جمله کارتن خواب ها و کودکان کار در سطح محله و تجهیز و بازسازی ساختمان سرای محله که امیدوار هستیم محقق شود.

وی ضمن اشاره به ساماندهی املاک رها شده در سطح محله، تأکید کرد: در این زمینه باید مدیریت شهر با همکاری قوه قضائیه ورود جدی را داشته باشد.

پیرهادی اظهار امیدواری کرد اعتبارات لازم جهت احداث بوستان و فضای سبز، احداث میدان میوه و تره بار و احداث مجموعه های فرهنگی و ورزشی در سطح محله پیش بینی شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تسریع و تکمیل عملیات حفاری به منظور اتصال به سیستم شبکه فاضلاب شهری از مواردی است که به شرکت مربوطه ارجاع داده شده است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: امکان نامگذاری خیابان "خورشید" به نام "شهید محمد شکل آبادی" و امکان نامگذاری بوستان "پاستور" به نام "شهید علی آقاعبداللهی" (شهید مدافع حرم) از مواردی است که در دست بررسی است.

