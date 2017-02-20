پیشتازی تولیدات علم نانوی ایران در جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمهدی رضایت در یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو اظهار داشت: در حال حاضر رشته های تخصصی نانو در مقطع دکتری در ۱۵ دانشگاه و در مقطع کارشناسی ارشد ۶۶ دانشگاه وجود دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ پایان نامه داوری شده و مورد تایید در حوزه فناوری نانو وجود دارد که از این تعداد ۳ هزار و ۷۰۰ پایان نامه مربوط به مقطع دکتری است.

مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی و ۳۳ هزار محقق فعال در حوزه نانو در بحث تولید علم فعالیت می کنند.

به گفته رضایت در سال ۲۰۱۶، ۷ هزار و ۹۲۸ مقاله در فنانوی نانو عرضه شده است که این نشان می دهد ۵.۵ درصد تولید علم دنیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

رضایت با بیان اینکه ۵۰ درصد تولید علم جهان اسلام مربوط به ایران است، اظهار داشت: فناوری نانو در کشور همواره به صورت کیفی و کمی توسعه یافته است که ضریب تاثیر مقالات حوزه نانو که توسط محققان ایرانی انجام گرفته برابر با ۲.۳۳ است.

به گفته وی سهم مقالات ایران در میان کشورهای اسلامی ۷ هزار و ۵۸۳ مقاله است.

رضایت با اشاره به حمایت های ستاد توسعه فناوری نانو افزود: ما در این ستاد طرح حمایت گام به گام از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را در پیش گرفته ایم تا بر این اساس پایان نامه های کاربردی به مرحله اجرایی و تولید محصول برسند.

وی با اشاره به تعداد پایان نامه های کاربردی صنعتی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در حوزه نانو مواد ۱۲۷ پایان نامه، در حوزه زیست فناوری ۱۱۶ پایان نامه، در حوزه دارو و سلامت ۷۶ مقاله در کشور وجود دارد.

مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۶، ۲۷ اختراع بین المللی به ثبت رسیده که این اختراعات با حمایت صددرصدی کانون ثبت پتنت مواجه بوده اند.

وی همچنین افزود: میزان فروش محصولات نانو در سال ۹۴ برابر با ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

رضایت ادامه داد: تاکنون ۳۶۱ محصول و تجهیزات نانویی ساخته شده توسط محققان کشور به فروش رفته است.

وی تصریح کرد: ۵۸ درصد این میزان که شامل ۲۰۸ محصول می‌شود در حوزه تولید محصولات نانو و ۴۲ درصد آن که شامل ۱۵۳ محصول می‌شود در بخش تجهیزات فناورانه نانویی بوده است.

به گفته رضایت اکنون برترین های فناوری نانو معرفی شده اند که رتبه های اول تا پنجم ۳۰۰ میلیون ریال پژوهانه و ۲۰۰ میلیون یال جایزه نقدی دریافت می کنند.

وی افزود: همچنین از نفرات پنجم تا دهم مبلغ پژوهانه برابر با ۲۰۰ میلیون ریال اعطا خواهد شد.

مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو گفت: همچنین موسسه برتر اول هزار و ۲۰۰ میلیون ریال، موسسه برتر دوم هزار و ۱۰۰ میلیون ریال، رتبه سوم ۸۰۰ میلیون ریال و موسسه برتر چهارم ۶۰۰ میلیون ریال پژوهانه دریافت خواهند کرد.