کنفرانس انتفاضه با برقراری روابط عادی با صهیونیست ها مقابله میکند

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیر عبداللهیان» دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و معاون ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با شبکه لبنانی المیادین مصاحبه کرد.

حسین امیر عبداللهیان در این مصاحبه تاکید کرد: ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با وعده بالفور، هفتادمین سالگرد تقسیم فلسطین و پنجاهمین سالگرد اشغال بیت المقدس همزمان است. این کنفرانس پس از آن برگزار می شود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای کشتار کودکان کمک های بیشتری به رژیم اسرائیل خواهد کرد. این کنفرانس همچنین با تداوم حملات صهیونیست ها و گسترش شهرک سازی ها توأمان است. در این کنفرانس تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد و رهبر معظم انقلاب نیز در آن سخنرانی می کنند.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی منطقه و جهان ما را به دفاع بیشتر از قدس و مسأله فلسطین وا می دارد. برخی کشورها برای برقراری روابط عادی و طبیعی با رژیم صهیونیستی تلاش می کنند. کنفرانس حمایت از فلسطین و قدس با برقراری روابط عادی با اسرائیل مقابله می کند. کشورهای مرتجع عربی به همراه رژیم صهیونیستی برای ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی همکاری می کنند و این اقدام به نفع هیچ کس نیست.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین درباره وضعیت بحرین، یمن و سوریه نیز بیان داشت: در شرایطی که مردم بحرین خواستار اصلاحات دموکراتیک هستند، یک هیأت اسرائیلی در بحرین حضور می یابد. اقدامات سعودی ها در تجاوز به یمن به نفع خودشان نیست بلکه این اقدام به نفع اسرائیل است. سعودی ها اشتباهی راهبردی را در یمن مرتکب شدند و آن هم وارد شدن به نقشه آمریکا و صهیونیست ها بود. آمریکایی ها اعلام کردند که به سعودی ها در تجاوز به یمن کمک کرده اند و برخی از افسران آمریکایی نیز به ارتش سعودی کمک می کنند. جنگ در سوریه بهترین حالت برای صهیونیست ها است و حضور جبهه النصره در جولان موجب حفظ امنیت اسرائیل می شود.

وی افزود: ایران معتقد است که راه حل مسأله فلسطین برگزاری همه پرسی از تمام ساکنان تاریخی فلسطین برای تعیین سرنوشتشان است. ایران برای بازگرداندن حقوق مردم فلسطین تلاش می کند و تنها راه احقاق حقوق فلسطینی ها مقاومت است. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه در جهت تضعیف جهان اسلام حرکت می کنند.

حسین امیر عبداللهیان تاکید کرد: توافقات مخفیانه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه وجود دارد. حسن روحانی ریاست جمهوری پس از روی کار آمدنش پیام مثبتی را به سعودی ها ارسال کرد و درباره سفر وی به ریاض سخنان خوبی شنیدم. با «سعود الفیصل» وزیر خارجه سابق سعودی ها توافق کردم که سعودی ها برای دگرگون کردن اختلافات فی مابین آماده هستند. الفیصل با ظریف برای سفر به عربستان توافق کرد اما در همان روز اتهامات و اهانت هایی را علیه ایران مطرح کرد. من با الفیصل دیدار مثبتی داشتم اما وی در برابر خبرنگاران اتهامات فاقد صحتی را مطرح کرد.

وی در همین زمینه افزود: اظهارات دیپلماتیک سعودی واقعا سازنده است ولی اقدامات آنها خصمانه می باشد. من با عادل الجبیر (وزیر خارجه سعودی) درباره توافقمان با سعود الفیصل گفتگو کردم ولی الجبیر انسانی عصبی و غیرمتعادل است؛ بهتر است که الجبیر وزیر دفاع شود نه وزیر خارجه. زیرا رفتار وی همانند رفتار یک فرد دیپلمات و یا فردی که دیپلماسی را می فهمد، نیست. از عادل الجبیر چیزی غیر از سخنان غیرسازنده انتظار نمی رود. طبق سخنان الجبیر سعودی ها هیچ گونه اقدام مثبت را نمی خواهند. این سعودی ها بودند که روابط خود را با ایران قطع کردند و ما اعلام کردیم که چنین کاری انجام نمی دهیم و درها را باز گذاشتیم. متاسفانه آمریکایی ها و اسرائیلی ها، سعودی ها را در جنگ علیه یمن فریب دادند.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: روابط ما با ترکیه راهبردی است ولی برخی اختلافات نیز وجود دارد. با ترکیه درباره آینده سوریه و بشار اسد رئیس جمهور این کشور اختلاف داریم. از برادرانمان در ترکیه انتظار داریم که اقداماتی سازنده در منطقه انجام دادند. دولت سوریه در موضوع ایجاد مناطق امن در این کشور ملاحظاتی دارد و ما نیز معتقدیم که این طرح با حاکمیت سوریه در تعارض است. همگان باید بر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه توافق کنند. آمریکا در زمان اوباما مانع تراشی ها را آغاز کرد و امروز نیز ترامپ مواضع خصمانه ای اتخاذ می کند.