به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان قلاوند در دیدار با فرماندار خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای بخشی از وظیفه آموزش مهارتی برای ایجاد و افزایش توانمندی در بین جوانان را عهده دار است و آموزش هایی را که به مرور زمان از انتفاع خارج می شود را حذف کرده و جهت گیری آموزش را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه منتقد روش های آموزشی کهنه و غیر منطبق با نیازهای منطقه ای هستم و به تکمیل زنجیره ی شغل اعتقاد دارم عنوان کرد: جوانان باید مهارت های معطوف به تکمیل زنجیره شغل را فرا بگیرند و برای تسلط کافی به هر حرفه، مجموعه توانایی های مورد نیاز آن را کسب کنند، بدیهی است که با صرف گذراندن یک‌دوره کوتاه مدت توانایی لازم برای احراز یا ایجاد شغل ایجاد نخواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان گفت: بیکاری موجب فقر و تنگدستی می شود و فقر هر لحظه در کمین دین انسان است و اگر فقر مستقیم دین و ایمان انسان را هدف قرار بدهد، بدیهی است که موجب ایجاد و تشدید انواع و اقسام بزهکاری ها نیز خواهد شد.

قلاوند با بیان اینکه استان لرستان دارای جمعیت روستایی بالایی بوده و ما نیاز سنجی آموزشی این مناطق را انجام داده ایم گفت: در موضوع بازآفرینی شهری نیز مناطق عمده هدف طرح بازآفرینی شهری در خرم آباد شناسایی و برنامه آموزشی لازم برای توانمندسازی نیروی انسانی این مناطق تدوین شده که امیدواریم با گشایش های اعتباری بتوانیم این آموزش ها را اجرا کنیم.



وی با اشاره به اینکه استان لرستان دارای جاذبه های طبیعی بسیاری است و به طور طبیعی انسان به طبیعت و رهایی از زندگی ماشینی گرایش دارد گفت: بنابراین آموزش های گردشگری و بوم گردی برای جذب توریست و گردشگر در مناطق طبیعی و بکر بدون دستکاری ساختار طبیعی مناطق البته با امنیت، خدمات کافی و دسترسی مناسب را در برنامه آموزشی پیشنهادی سال ۹۶ مورد توجه قرار داده ایم.