۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

صدرنشین لیگ برتر تکواندو یک گام به قهرمانی نزدیکتر شد

صدرنشین لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور با کسب پیروزی در مهمترین بازی هفته ششم از دور برگشت این رقابتها یک گام به کسب عنوان قهرمانی نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های پنجم و ششم از دور برگشت این رقابتها امروز دوشنبه شش دیدار در خانه تکواندو برگزار شد که در مهمترین دیدار دانشگاه آزاد در دیدار با لوزام خانگی کن به برتری ۶ بر۲ دست یافت تا در فاصله یک هفته به پایان این رقابتها با ۳۲ امتیاز به کسب عنوان قهرمانی بیش از گذشته امیداور باشد. 

در این دیدار ناظمی، هادی پور، مهدی پور، قیاس شندی، کرامتی و رجبی برای دانشگاه آزاد ۶ پیروزی کسب کردند و اسبقی به همراه امانلو هم مردان پیروز کن در این دیدار مهم بودند تا سه امیتاز حساس به حساب دانشگاه آزاد واریز شود. 

دانشگاه آزاد در هفته پایانی به مصاف تیم جوانه خواهد رفت و در صورت کسب پیروزی به عنوان قهرمانی دست پیدا خواهد کرد. شهرداری ورامین دیگر مدعی قهرمانی امروز از دو بازی خود ۶ امتیاز کسب کرد و همچنان با ۳۲ امتیاز در مکان دوم جدول باقی ماند.کن با شکست برابر دانشگاه مکان سوم را نیز از دست داد و پاس قوامین با یک پله صعود در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

نتایج کامل رقابتهای لیگ برتر تکواندو در هفته پنجم:
* تیم شهدای مدافع حرم ساری یک - تیم شهرداری ورامین ۷
* تیم یاسین پیشرو البرز ۳ - تیم پاس قوامین ۵
* تیم دانشگاه آزاد اسلامی ۶ - تیم هیات تکواندو شمال‌شرق ۲

نتایج کامل رقابتهای لیگ برتر تکواندو در هفته ششم:

* تیم شهدای مدافع حرم ساری ۳ - تیم پاس قوامین ۵
* تیم دانشگاه آزاد اسلامی ۵ - تیم لوازم خانگی کن ۳
* تیم هیات تکواندو شمال‌شرق صفر - تیم یاسین پیشرو البرز ۸

