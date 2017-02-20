هزینه ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تامین تجهیزات پزشکی در مازندران

قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای طرح تحول سلامت گفت: در راستای اجرای این طرح ۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های استان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین ۹ دستگاه سی تی اسکن و یک دستگاه انژیوگرافی خریداری شد و رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیز به ۸۳ درصد افزایش یافت و دو بیمارستان امام خمینی ره آمل و آیت اله طالقانی چالوس تجهیز و راه اندازی شد و احداث و تجهیز بیمارستان عباس آباد در دست انجام است.

جان بابایی تصریح کرد: با ارائه خدمات سرپایی به بیماران سطح ۱ و ۲ پزشک خانواده، میزان رضایتمندی در مناطق روستایی و شهری به ترتیب به ۹۵ و ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: استان مازندران با ساخت ۶۸ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده و این ۶۸ مرکز در شهرهای گلوگاه، تنکابن، نوشهر، نور، محموداباد، فریدونکنار، بابلسر، آمل، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، ساری، نکا، بهشهر، رامسر، عباس آباد، چالوس با مجموع اعتبارات ۵۱ میلیارد تومان احداث شد.

وی تصریح کرد: همزمان با حضور اقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان در روز سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با افتتاح سراسری ۶۵۷ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی درکشور به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: در بخش خدمات سرپایی سطح یک پزشک خانواده با چشم انداز ارتقای سلامت و نگاه پیشگیرانه در بیماری‌های واگیر و غیرواگیر ۹۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش قرار گرفت و در سطح دو نیز، با ساخت و تجهیز ۱۴ کلینیک ویژه در شهرهای امل، بهشهر، تنکابن، بابلسر، رامسر، ساری، سوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر، محموداباد، نکا، نور و نوشهربا مجموع اعتبارات ۴۰ میلیارد تومان، امکان دریافت خدمات سرپایی را برای شهروندان استان تسهیل کرده است.