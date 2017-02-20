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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

وزیر صنایع روسیه خبر داد:

فروش تانک های روسی به کشوری در خاورمیانه

فروش تانک های روسی به کشوری در خاورمیانه

وزیر صنعت و تجارت روسیه از امضای قرارداد فروش تانک های جدید تولید این کشور به کشوری در خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دنیس مانتوروف» وزیر صنعت و تجارت روسیه از امضای قرارداد فروش تانک های T-۹۰MS تولید این کشور به یک کشور خاورمیانه ای خبر داد.

وزیر صنایع روسیه ضمن اعلام این خبر گفت که مشتری خارجی دیگری نیز قرار است به زودی اقدام به خرید این تانک ها کند.

مانتوروف در خصوص فروش این تانک ها گفت: یک قرارداد بزرگ با یک کشور خاورمیانه ای در ماه دسامبر به امضا رسید. انتظار می رود قرارداد دیگری از همین نوع نظامی نیز امضا شود.

وزیر صنایع روسیه که در نمایشگاه بین المللی دفاع در ابوذبی شرکت کرده بود گفت که این تانک ها برای دو سال در چندین کشور خاورمیانه ای مورد آزمایش قرار گرفته اند.

معاون رئیس سرویس نظامی و همکاری فنی فدرال روسیه نیز امروز گفت که کشورش گفتگوهایی برای فروش تانک های T-۹۰MS با برخی کشورهای خاورمیانه داشته است.

کارشناسان نظامی روسیه معتقدند این تانک روسی شانس زیادی برای به فروش رفتن در کشورهای خاورمیانه ای دارد و پیشتر در کشورهایی همچون کویت آزمایش شده است.

گفتنی است هیچ یک از مقام های روسیه تاکنون نامی از کشور یا کشورهای خریدار این تانک ها نبرده اند.

کد مطلب 3912966

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    نظرات

    • کرامت IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      پاسخ
      اخه چرا اسمشو نمیگن؟عجیبه؟شاید دروغه و بازار گرمی میکنن؟

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