آتش سوزی خودرو در پارکینگ یک مجتمع مسکونی در همدان/نجات ۷ نفر

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ساعت ۱۶ و۴۱ دقیقه امروز دوشنبه یک خودرو در پارکینگ یک مجتمع مسکونی در همدان آتش گرفت.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی باتلاش ۲ اکیپ عملیاتی از آتش نشانان ایستگاه ۱۲ و یک اکیپ از ایستگاه ۱۸ و ۲ اکیپ از ایستگاه مرکزی خاموش شد، گفت: در این عملیات نخستین اکیپ عملیاتی که از ایستگاه ۱۲ اعزام شده بود در سریعترین زمان ممکن و یک دقیقه پس از اعلام رخداد به محل حادثه رسید.

وی گفت: آتش نشانان باحضور در محل و مشاهده آتش سوزی که از پارکینگ یک مجتمع مسکونی ۵ طبقه آغاز شده بود و دود غلیظ آن تمام ساختمان را دربرگرفته بود ضمن درخواست نیروهای کمکی عملیات خود را آغاز کردند.

بیاناتی اضافه کرد: در ادامه یک اکیپ عملیاتی دیگر از ایستگاه ۱۲ و ۳ اکیپ از ایستگاه های مرکزی و ۱۸ به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: آتش نشانان ضمن خاموش کردن آتش که از قسمت بار یک خودرو وانت آغاز شده بود و از همان لحظات اولیه برای نجات مصدومان احتمالی اقدام به جستجو در ساختمان دود گرفته کردند و توانستند ۷ نفر را که به دلیل وجود دود غلیظ و عدم امکان خروج در قسمتهای مختلف ساختمان محبوس شده و در معرض خطر بودند به سلامت خارج کنند.