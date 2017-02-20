بافت فرسوده شهر هرسین نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله باقری امام جمعه هرسین امروز دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان هرسین که در محل فرمانداری هرسین برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره(س) با اشاره به خطبه فدکیه گفت: گرچه حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه از ولایت دفاع کرد اما لایه زیرین این خطبه دلسوزی برای مردم و هدایت و ارشاد مردم حتی در لحظات آخر عمر ایشان بود.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) در سخنان خود قبل و بعد از انقلاب تا زمان رحلت به خدا و مردم اشاره کرد و مردم را در کنار معنویت قرار می دادو همواره مردم را فراموش نمی کرد و از آنها دفاع می کرد.

وی همچنین اشاره ای به سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه امروز داشت و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب خطاب به مشکلات مردم خوزستان گفتند این مشکلات قلب آدم را می خراشد و این نشان از اهمیتی است که رهبر جامعه اسلامی نسبت به مردم دارد، مردمی که در تمام مراحل انقلاب حضور فعال داشته و در هیچ کجای دنیا همتای آنها پیدا نخواهد شد.

حجت الاسلام باقری در ادامه به برخی از مشکلات شهرستان هرسین اشاره کرد و افزود: جناب استاندار کمابیش از مشکلات باخبر است اما ای کاش دیداری با مردم شهرستان داشتند تا مشکلات را از زبان خود مردم و از نزدیک می شنیدند و حس می کردند.

امام جمعه شهرستان هرسین در ادامه یکی از مشکلات این شهرستان را مبلمان شهری دانست.

وی افزود: بافت فرسوده، کوچه ها و خانه های قدیمی این شهرستان نگران کننده است چرا که چند محله در شهر داریم که با زلزله ای کوچک تبدیل به بحران جدی استانی خواهند شد.

حجت الاسلام باقری گفت: شهرستانی که باید بیشترین گردشگری را داشته باشد دارای پارک های نامناسب است از جمله پارک تاریخی باستانی توحید که قریب ۲ سال است به مخروبه تبدیل شده است.

وی در ادامه سخنان اذعان داشت: با گذشت چندین سال از پروژه جاده هرسین هنوز ۵۰ درصد از کار راکد مانده است.

امام جمعه هرسین به مشکلات آب شرب شهرستان اشاره کرد و گفت: از زمانی که این مشکل برای شهرستان به وجود آمد و اولین حضور استاندار جهت حل مشکل آب شرب تا امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است و بودجه ای هم که بعد از سفر ریاست جمهوری به این کار اختصاص داده شد با مشکلاتی رو به رو است.

وی گفت: آخرین بحث مربوط به توسعه امامزاده مهدی این شهرستان است که اگر این صحن ۱۰هزار متری ساخته شود با توجه به ارتباطی که این مکان مقدس با پارک شهر و مزار شهدا دارد می تواند به مکانی برای مراسمات ملی و مذهبی و گردشگری تبدیل شود.

امام جمعه شهرستان هرسین در پایان از مسئولین درخواست کرد که دلسوزانه مشکلات مردم را پیگیری کنند.