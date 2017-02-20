به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار شامگاه دوشنبه در شورای اداری شهرستان ملایر با بیان اینکه طبیعت و محیط زیست امانت الهی هستند و باید مراقبت باشیم با آلوده کردن محیط زیست در این امانت خیانت نشود، گفت: حدود ۳۰ درصد مواد غذایی در ایران به زباله تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه باید پسماندهای شهری، روستایی و صنعتی را مدیریت کرد، گفت: تک تک مردم و مسئولان در حفظ محیط زیست مسئولیت دارند.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه محیط زیست اقدامات موثری انجام داده تاکید کرد: در بسیاری از زمینه‌ها از جمله آلودگی هوا، مدیریت پسماند و هدررفت انرژی و غذا کارهای اثربخشی انجام شده که تأثیرات آن در بلند مدت نمایان می‌شود.

ابتکار با تاکید بر اینکه نباید تنها در بعد مسئولیت دولت و حاکمیت مسائل محیط زیست را نگاه کرد بلکه همگی در بحث محیط زیست مسئول هستند، گفت: صنعت فعالیت بسیار ارزنده‌ای در ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی است اما نباید این امر به قیمت ایجاد آلودگی باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هر یک از ما به عنوان شهروند جهانی، کشوری و شهرستانی مسئول محیط زیست هستیم، افزود: اگر امروز پسماندهای صنعتی، خانگی، کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و روستایی مدیریت نشود مشکلات و بیماری‌های بهداشتی و تنفسی ایجاد خواهد شد این هزینه نیز سنگین دیگری بردوش دولت است.

ابتکار با بیان اینکه محیط زیست و منابع طبیعی ملایر ثروت‌های طبیعی و سرمایه‌های ارزشمند و میراث طبیعی این شهر هستند، گفت: باید با اطلاع‌رسانی و آموزش از سطح ابتدایی و پیش دبستانی و دانشگاه و اقدامات پژوهشی در تشکل‌های ملایر زمینه جلب مشارکت جمعی را در راستای حفاظت از محیط زیست ایجاد کرد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در موضوع محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: هم اکنون هفت لایحه محیط زیست در مجلس وجود دارد که مهمترین آنها لایحه هوای پاک است که آلودگی شهرها و بحث گرد و غبار و آلودگی‌های صنعتی را در برمی‌گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست لایحه تالاب‌ها را از دیگر لایحه های مهم محیط زیست در مجلس برشمرد و افزود: میزان مصرف انرژی کشور در بخش خانگی و صنعتی از متوسط دنیا ۵ برابر بیشتر است و یکی از دلایل اصلی این مصرف بالا قیمت یارانه‌ای و پایین انرژی در کشور است.

وی بابیان اینکه سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و نیروگاه‌ها و صنایع به این موضوع که انرژی یک کالای ارزشمند است و اگر درست و بهینه مصرف نشود علاوه بر هدررفت سرمایه‌ها آلودگی نیز ایجاد خواهد کرد، توجه ندارند، گفت: امروز دنیا با تولید گازهای گلخانه‌ای به سمت گرمایش کره زمین پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح مصرف انرژی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است، گفت: در استان همدان با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اقدامات خوبی در زمینه مدیریت بخش انرژی انجام شده است.

ابتکار بابیان اینکه استان همدان با استفاده از روش‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی توانسته ‌راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را افزایش دهد، عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف و تلاش برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی بسیار ارزشمند است.

معاون رئیس جمهور در ادامه گونه‌های جانوری و تالاب ملایر را از سرمایه‌های طبیعی و ثروت‌های ارزشمند ملایر دانست و با بیان اینکه حفاظت از این سرمایه‌ها در سطح جهانی، کشوری و شهرستانی کاری خردمندانه است، گفت: ملایر در جلب مشارکت و حفاظت محیط زیست پیشگام است.