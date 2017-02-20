«ویتالی چورکین» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد درگذشت.

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل امروز بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: «ویتالی چورکین» که از سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بود، امروز به صورت غیرمنتظره ای در نیویورک درگذشت.

بر اساس این گزارش، اعلام این خبر در نشستی که در مقر سازمان ملل در حال برگزاری بود، موجی از تعجب را در میان نمایندگان سایر کشورها به دنبال داشت.

گفتنی است، وی پیش از عهده داری این سمت در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، سفیر روسیه در بلژیک و کانادا نیز بوده است.

لازم به ذکر است، وی امروز در سن ۶۴ سالگی و یک روز پیش از ورود به ۶۵ سالگی خود درگذشت.