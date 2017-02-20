تراریخته ناجی کشاورزی ایران است/ واردات۱۸میلیاردی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد قره یاضی غروب دوشنبه در همایش سم، ارگانیک، تراریخته به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه باید از فناوری های پیشرفته نه تنها به عنوان یک ضرورت بلکه انتخاب هوشمندانه و آگاهانه برای حل مشکلات زیستی در کشور استفاده کرد، ابراز داشت: محصولات تراریخته به محصولاتی اطلاق می شود صفات آنها با استفاده از پیشرفته ترین روش های علمی، فناوری صورت می گیرد لیکن باید گفت غذاهای ناشی از موجودات تراریخته ای که امروز در بازارجهانی یافت می شود مورد بررسی ها و تجزیه و تحلیل های مختلف و ارزیابی ریسک قرار گرفته و تایید شده است و وزرات بهداشت نیز اعلام کرد محصولات تراریخته خطری برای سلامت انسان ندارد.

وی با بیان اینکه مصرف علف کش های کم خطر از جمله مزیت های تراریخته است، افزود: بررسی و جمع بندی یک هزار و ۷۸۳مقاله علمی معتبر که به بررسی اثرات تراریخته بر سلامت انسان و محیط زیست پرداخته بود به صورت خلاصه نشان می دهد غذاهای اصلاح شده ژنتیکی از گسترده ترین موضوعاتی است که تاکنون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و تاکنون هیچ مدرک معتبری که تهدید محصولات را بر محیط زیست و سلامت انسان نشان دهد وجود ندارد نتیجه نهایی این مقاله دلیل بی اعتمادی برخی مردم به محصولات تراریخته را دروغ های روانشناسی، سیاسی و بحث های کاذب نهفته دانست از سوی دیگر برهمگان ثابت شده که ۵۰۰ گروه تحقیقاتی در ۱۳۰ طرح تحقیقاتی اروپایی به این نتیجه رسیده اند که محصولات تراریخته مانند فرآورده های کشاورزی که به طرق سنتی در قدیم کشت می شدند، سلامتی خود را حفظ کرده اند.

امنیت غذایی مهم ترین چالش سال های آتی

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی درباره محصولات تراریخته می گوید تا این لحظه درمورد هیچ یک از غذاهای ناشی از مهندسی ژنتیک که در بازار مصرف وجود دارد حساسیت زایی مشاهده نشده است، ابراز داشت: مهم ترین چالش بشر در ۵۰ سال آتی انرژی، آب، غذا، محیط زیست، فقر، جنگ، بیماری، آموزش وجمعیت است که در این بین امنیت غذایی مهم ترین چالش سال های اخیر به شمار می رود که باید در همه زمان ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به آب و غذای کافی فراهم شود.

قره یاضی با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون هکتار کشت تراریخته در جهان وجود دارد حال آنکه تمام مساحت کشاورزی ایران اسلامی ۱۴ میلیون هکتار است، ابراز داشت: نگاهی به وضعیت تامین امنیت غذایی در ایران نشان می دهد که سالانه قریب به ۱۸میلیارد دلار غذای آماده مصرف وارد کشور می شود که در این بین بیلان تجارت غذایی ایران منفی است و بیش از ۹۰درصد روغن نباتی و بیش از ۸۵درصد علوفه و خوراک دام کشور وارداتی است از سوی دیگر باید دانست که ۸۲ درصد سطح زیر کشت سویا، ۶۸ درصد پنبه و نیمی از ذرت دنیا تراریخته هستند در حالی که در ایران هنوز از سم های سنتی و شیمیایی استفاده می شود که آثار آن تا مدت ها در خاک می مانند.

وی با بیان اینکه بنا به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهور باید به دنبال فناوری های نو باشیم، افزود: این درحالی است که در حقیقت امروز بیش از ۵۵درصد کالری مصرفی کشور وارداتی است همچنین پنج میلیارد دلار از واردات محصولات غذایی طی ده سال گذشته را محصولات تراریخته تشکیل می دهد حال آنکه بخشی از تولید کشور به دلیل گسترش آفات از بین می رود.

فناوری حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده از آفت کش را ۳۷درصد کاهش داده است

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین ابراز داشت: ملاحظات ابراز شده و برخی شواهد اثبات شده در مورد زیانهای محصولات ارگانیک آلودگی به مایکوتوکسین ها از جمله آفلاتوکسین های سرطانزا بقایای سموم بیولوژیک مورد استفاده در کشت ارگانیک آلودگی به میکروارگانیزم ها بیماری زا است که آلودگی به سموم گیاهی طبیعی تولید شده توسط گیاهان، آلودگی به کرم های انگلی، کاهشه تنوع زیستی، کاهش ضریب امنیت غذایی و جنبه های اخلاقی و دسترسی را شامل می شود.

قره یاضی در ادامه تصریح کرد: آلودگی های زیست محیطی و به خصوص آلودگی های ناشی از مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی از جدی ترین مشکلات پیش روی دنیای امروز است و مصرف سموم شیمیایی در کل کشور ۲۷هزار تن و سرانه هر فرد در مصرف سم های کشاورزی ۴۰۰گرم است که سالانه ۷۰هزار سرطانی که ۴۰هزار نفر آن به دلیل مصرف سموم کشاورزی است در کشور وجود دارد و بالاترین میزان مصرف سم مربوط به شهرستان بابل با یک هزار و ۴۲۵گرم را شامل می شود.

وی افزود: اثرات زراعی و اقتصادی محصولات اصلاح شده ژنتیکی در بررسی ۱۴۷مقاله علمی معتبر نشان می دهد که فناوری محصولات حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده از آفت کش های شیمیایی را ۳۷درصد کاهش داده و میزان محصول ۲۲درصد افزایش داشته و افزایش سود کشاورزان ۶۸درصد بوده است.

فناوری ها باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی استفاده شود

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این پرسش که چرا مهندسی ژنتیک باید توسعه پیدا کند، ابراز داشت: به عنوان مثال روش های اصلاح نباتات برای ایجاد مقاومت به آفات در برنج موفق نبوده است که از بین ۱۲۰هزار نمونه برنج موجود در بانک ژن موسسه بین المللی تحقیقات برنج حتی یک نمونه مقاوم نیز وجود ندارد، مقاومت به آفات حتی در بین گونه های وحشی برنج نیزیافت نشده است برخی از سایر روش ها مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی خطرناک هستند و کشت ارگانیک برنج در ایران تقریبا غیر ممکن است.

قره یاضی در ادامه با بیان اینکه محصولات تراریخته دارای شاخص تاثیر زیست محیطی کمتری هستند، ابراز داشت: مستندات فراوانی درمورد حضور بقایای سموم بیولوژیک آفلاتوکسین های فراوان انگل های روده ای در محصولات ارگانیک ارائه شده است محصولات ارگانیک باید با رعایت اصول تولید شوند و در صورت بررسی سلامتی به بازار عرضه می شوند.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در دنیا تنها یک درصد است، افزود: محصولات ارگانیک با محیط زیست سازگار است از سوی دیگر باید گفت با این وجود محصولات ارگانیک الزاما برای انسان خوب نیست و مقام معظم رهبری نیز هوشمندانه محصولات ارگانیک را ذیل سیاست های کلی محیط زیستی کشور ابلاغ کرده اند اما در نهایت باید گفت ایران دارای پتانسیل بسیار خوبی در باغبانی برای تولید محصولات ارگانیک و صادرات آن است که باید از این فرصت استفاده شود، نفی سم، ارگانیک یا تراریخته روش دانشمندان و دلسوزان مردم نیست همه فناوری ها باید با رعایت ملاحظات ایمنی مورد استفاده قرار گیرد و از ایجاد جنگ های زرگری بین ارگانیک، تراریخته و سم پرهیز کرد.