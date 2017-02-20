نمایشگاه « مازرونی سره » در قائمشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه مازرونی سره در نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در قائم شهر، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این نمایشگاه بخشی از توانمندیهای زنان وخانواده را در ۱۳۰ غرفه به نمایش گذاشته است و حدود ۱۷۰ نفر از سراسر استان مازندران در آن شرکت کرده اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مازندران ادامه داد: در نمایشگاه مازرونی سره، صنایع دستی، آداب و رسوم بومی محلی، فرش دستباف که در مازندران مغفول مانده است، انواع پوشش محلی و عذاهای سنتی مازندرانی در غرفه هایی که بطور رایگان اختصاص یافت، به نمایش عموم گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه مازرونی سره دومین نمایشگاه توانمندیهای زنان و خانواده مازندران است، تصریح کرد: نمایش بخشی از توانمندیهای استان مازندران، ایجاد انگیزه در جامعه، شناسایی ظرفیتها و قابلیت های اشتغال زایی در استان و زنده کردن امید در بین جوانان و افراد جویای کار، حمایت از اشتغال خانگی و تولید ملی را می توان از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه مازرونی سره، نام برد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: گرفتن مجوز برای عرضه تولیدات خانگی زنان را دچار مشکل می کرد، که سعی کردیم با کاهش بوروکراسی اداری و یا حذف آن، این مشکل را مرتفع سازیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تأکید بر ارتقای سطح آموزش و آگاهی زنان جامعه، بیان کرد: با هماهنگیهای بعمل آمده با اداره کل فنی و حرفه ای مازندران، زنان کارآفرین می توانند از تسهیلات آموزشی این اداره استفاده کنند.

وی با اشاره به لزوم برپایی بازارچه های دائمی صنایع دستی در استان، گفت: در شهرستانهای تنکابن و بابلسر این بازارچه ها دایر شده است و برای برپا کردن بازارچه های دائمی قائم شهر، ساری، نوشهر و آمل در حال پیگیری هستیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مازندران گفت: از سال ۹۳ تاکنون هفت میلیارد تومان تسهیلات به اشتغال خانگی و زنان سرپرست خانوار مازندرانی اعطا شد.

یادآور می شود نمایشگاه مازرونی سره از دوم تا ششم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاههای مازندران واقع در قائم شهر در حال برگزاری است.