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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

معاون سازمان شیلات ایران:

خاویار ایران دارای برند جهانی است

خاویار ایران دارای برند جهانی است

بابلسر - معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران با اشاره به توانمندی ایران در تولید خاویار گفت: خاویار ایران دارای برند جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی عبدالحی شامگاه دوشنبه در گردهمایی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در بابلسر با بیان اینکه ماهیان خاویاری برای شیلات از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: مازندران از استان‌های مهم آبزی‌پروری است و با توجه به اینکه خاویارایران برند جهانی است باید نگاه داخلی، خارجی و بین‌المللی  به تولید ماهیان خاویاری داشته باشیم.

وی بااشاره به اینکه  مجوزهای تولید ماهیان خاویاری دو برابر شد و نخستین مجوز به مازندران داده شدافزود: قیمت تمام شده ماهیان خاویاری به کمتر از ۵ دلار رسید و اگر برنامه‌ریزی داشته باشیم  که قیمت تمام شده را کاهش دهیم و بازار داخل را توسعه دهیم می‌توانیم در تولید خاویار موفق‌تر عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم که ۹۰ درصد این ماهیان در سه سال اخیر بوده است و زنده کردن نام خاویار ایران از وظایف اصلی بخش خصوصی و دولتی شیلات است.

حسن خیریانپور معاون استاندار مازندران هم بااشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی استان، جایگاه شیلات استان رادرشاخص فعالیتهای اقتصادی مهم دانست و گفت: پرورش ماهی خاویاری یک فرصت خوبی رابرای سرمایه گذاری فراهم کرده است که باحمایت از این اقدامات و فعالیتها ونیز هماهنگی بین دستگاههای مختلف درصددیم تا ازطریق تولید آبزیان با استفاده از آب دریا و نیز طرحهای پرورش ماهی در قفس دردریا تولید آبزیان در استان راافزایش دهیم.

حسینعلی رستمی مدریکل شیلات مازندران نیز جایگاه شیلات مازندران را در تولید آبزیان کشور مهم و رفیع دانست و گفت : استان مازندران باداشتن بیشترین تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاری و بالاترین ظرفیت تولید رتبه اول ماهیان خاویاری رادرسطح کشوردارد و امیدواریم با بررسی موانع و مشکلات و اتخاذ تصمیمات مهم در جهت رفع موانع و تشکیل اتحادیه پرورش دهنگان ماهی خاویاری و حمایتهای دولت گامهای خوبی در جهت توسعه پرورش ماهیان خاویاری برداشته و بتوانیم ازنام و شهرت خاویارایرانی همچنان دفاع کنیم.

کد مطلب 3912986

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