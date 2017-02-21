جمع آوری ۷.۵ میلیارد تومان زکات در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای زکات، با اشاره به اهمیت زکات در جامعه، افزود: زکات یک فریضه مهم و الهی است و باید این مهم در جامعه به خوبی ترویج و تقویت شود.

وی از جمع آوری ۷.۵ میلیارد تومان زکات در استان زنجان طی ۱۱ ماه سالجاری خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه هدفگذاری شده، جمع آوری زکات تا پایان سال جاری در استان به ۸ میلیارد تومان می رسد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: جمع آوری زکات امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مجموع زکات پرداختی زنجانی ها در سال گذشته ۵۷ میلیارد ریال بوده و شهرستان خدابنده با ۱۴و نیم میلیارد ریال بیشترین زکات را در استان زنجان داشته است .

صفری تاکید کرد: استان زنجان دارای ۲۷۶ روستای زکات دهنده و ۵۶ مبلغ زکات است و درآمدهای زکات در امور عام المنفعه، کمک به معیشت ، تحصیل، درمان، مسکن و ارتقاء شاخص بهداشتی در مناطق محروم هزینه می شود.

وی گفت: برگزاری همایش زکات در شهرستانها، شورای زکات در استان، جلسات با دهیاران، تبلیغات تبیینی در خصوص زکات، سخنرانی در نماز جمعه با محوریت نماز جمعه و مساجد و حضور چهره به چهره در شهرستانها از برنامه های نهاد در خصوص توسعه پرداخت زکات در جامعه است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم برای پرداخت زکات بسیار خوب است.