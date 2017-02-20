ایران میان شعارهای فرامرزی و ماندن در مرزهایش یکی را انتخاب کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا و «عادل الجبیر» همتای سعودی وی پس از دیداری دوجانبه در رم، در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند.

«آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا از تلاش کویت تمجید کرد و افزود: از مثبت بودن طرح گفتگو میان کشورهای شورای همکاری در قبال ایران استقبال می کنیم.

از سوی دیگر الجبیر در این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره تلاش های دیپلماتیک کویت در رابطه با یمن گفت: امیدواریم مذاکرات درباره یمن بر اساس قطعنامه شماره 2116 شورای امنیت و طرح کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سرگرفته شود.

وی به تکرار ادعاهای نخ نمای خود مبنی بر مداخله ایران در منطقه پرداخت و درباره تلاش های میانجیگرانه کویت در این زمینه عنوان کرد: موضع ما در برابر تهران مشخص است؛ تهران باید میان تداوم شعارهای فرامرزی انقلابش و یا باقی ماندن در مرزهای خود یکی را انتخاب کند! ایران باید رفتار خود را تغییر دهد و به عنوان کشوری محدود در مرزهای خود و با احترام به قوانین بین المللی و اصل حسن همجواری و سیاست های فرقه گرایانه رفتار کند.

این در حالی است که خود سعودی ها با مداخله بسیار در کشورهای منطقه به ویژه سوریه، عراق و یمن علاوه بر به آتش کشیدن آن ها، خسارت های بسیاری را هم متوجه این کشورها کرده اند. تا جایی که دولت عراق از ریاض درخواست کرد «ثامر السبهان» سفیر سعودی ها در بغداد به دلیل مداخلات بسیار در عراق تعویض شود و این تغییر صورت گرفت.

گفتنی است، «حسین امیر عبداللهیان» دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و معاون ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ساعاتی قبل در مصاحبه با شبکه لبنانی المیادین تاکید کرد: اظهارات دیپلماتیک سعودی واقعا سازنده است ولی اقدامات آنها خصمانه می باشد. من با عادل الجبیر (وزیر خارجه سعودی) درباره توافقمان با سعود الفیصل گفتگو کردم ولی الجبیر انسانی عصبی و غیرمتعادل است؛ بهتر است که الجبیر وزیر دفاع شود نه وزیر خارجه. زیرا رفتار وی همانند رفتار یک فرد دیپلمات و یا فردی که دیپلماسی را می فهمد، نیست. از عادل الجبیر چیزی غیر از سخنان غیرسازنده انتظار نمی رود. طبق سخنان الجبیر سعودی ها هیچ گونه اقدام مثبت را نمی خواهند. این سعودی ها بودند که روابط خود را با ایران قطع کردند و ما اعلام کردیم که چنین کاری انجام نمی دهیم و درها را باز گذاشتیم. متاسفانه آمریکایی ها و اسرائیلی ها، سعودی ها را در جنگ علیه یمن فریب دادند.