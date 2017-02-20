ارزیابی مثبت کورتولموش از دیدار مقام های ترکیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «نعمان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه با مثبت ارزیابی کردن دیدار اخیر میان مقام های دو کشور ترکیه و آمریکا، انجام چنین دیداری را برای رفع اختلاف نظر میان دو کشور بر موضوعاتی همچون سیاستها اجرایی در سوریه و حل مساله استرداد فتح الله گولن رهبر جنبش گولن مفید خواند.

وی در خصوص سفر «جان مک کین»، سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته سرویس نظامی مجلس سنا گفت که چنین دیداری نشان از برداشته شدن قدم هایی جهت حل مشکلات میان این دو متحد ناتو است.

کورتولموش در خصوص این دیدار گفت موضوع حمایت آمریکا از گروه تروریستی «پی وای دی» و همچنین موضوع استرداد گولن میان دو طرف مورد بحث قرار گرفت و دولت ترکیه انتظار دارد آمریکا قدم هایی در این راستا برداشته تا روابط میان دو طرف بهبود یابد.