وزیر بهداشت از جانباز بالای ۷۰ درصدی در مازندران عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه دوشنبه در حاشیه سفر به مازندران از سید حمزه علمدار جانباز بالای ۷۰ درصدی در ساری عیادت کرد و در جریان سیر مراحل درمان وی قرار گرفت.

وی برای شرکت در آیین افتتاح همزمان ۶۵۷ مرکز بهداشتی درمانی کشور و ۶۸ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مازندران به استان سفر کرد و این طرح ها صبح سه شنبه با حضور وزیر بهداشت بهره برداری می شود.

افتتاح مراکز بهداشتی زید سفلی، طبقده و پنبه چوله ساری، آیین افتتاح در مجتمع پیامبر اعظم (ص) و افتتاح کلینیک ویژه درمانی شهرستان نور از برنامه های روز سه شنبه وزیر بهداشت در مازندران است.