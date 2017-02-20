بررسی مشکلات مالی پروژه فیروزه / بحران مالی شهرداری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه شامگاه دوشنبه با حضور اعضا و به ریاست جواد جعفری با دستور کار بررسی لوایح ارسالی به شورا برگزار شد.

یکی از نامه‌های مطرح شده در این نشست طلب سه و نیم میلیاردی شهرداری به یکی از شهروندان بود که مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس نامه قرائت شده، سال ۱۳۸۵ یکی از شهروندان ملکی در خیابان مدرس داشته که به دلیل قرار گرفتن این ملک در طرح تعریض خیابان، شهرداری این ملک را در ازای دادن زمینی در میدان جوانشیر به مساحت ۱۲۰ مترمربع به این شهروند، تحویل می‌گیرد اما از آن سال تاکنون به دلیل موقعیت بافت فرسوده امکان تحویل زمین نبوده است این شهروند برای طلب خود، از شهرداری شکایت کرده و شهرداری نیز محکوم به پرداخت سه و نیم میلیارد به این شهروند شده است.

پس از بررسی این لایحه مقرر شد هماهنگی‌های لازم انجام شود تا این مشکل برطرف شود.

بررسی پروژه فیروزه نیز از دیگر دستورکارهای این جلسه بود، جعفری رئیس شورای اسلامی شهر در این خصوص بیان کرد: برای رفع مشکل این پروژه و بیرون آمدن از رکود و بدهی که شهرداری و خود پروژه به بانک شهر دارد قرار شد با استفاده از وام بانک شهر مشکل بدهی‌های فیروزه برطرف شود.

جعفری ادامه داد: مشکل پروژه فیروزه به کمیسیون ارجاع داده شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی لایحه‌ای از دانشگاه رازی نیز از دیگر دستور کارهای این نشست بود، به گفته جعفری رئیس شورا شهرداری قصد ایجاد معبر از کیهانشهر به سمت کمربندی را دارد تا دسترسی ساکنان کیهانشهر و شهرک فدک به کمربندی از میدان شهدا با هدف کاهش بار ترافیک امکان پذیر شود و در این راستا یک تفاهم نامه منعقد شده که شهرداری در ازای زمین‌هایی که تحویل می‌گیرد امتیازاتی به دانشگاه رازی بدهد.

جعفری در خصوص عملکرد شهرداری کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر در حال احصاء مصوبات شش ماهه اخیر هستیم و تا قبل از پایان سال از شهردار نیز برای شفافیت مصوبات بویژه در راستای پروژه‌های عمرانی و گزارش کار در جلسه شورا دعوت بعمل خواهیم آورد.

وی بیان کرد: قطعا نقدهایی بر عملکرد شهرداری کرمانشاه داریم چراکه کار اجرایی است و مسائل مالی را به دنبال دارد توقع می رود پروژه ها به سرانجام برسد اما دست اندازی و سدهای زیادی در کار دست دارند که قسمتی از آن مربوط به شهرداری است و مابقی چیزها مربوط به شهرداری نیست شاید مشکلات فراتر از استان باشد و می توان گفت این موارد ۴۰ تا ۵۰ درصد مانع ایجاد می کند.

به گفته جعفری بزرگترین مشکل شهرداری مشکل نقدینگی است که عملا همه پروژه ها را راکد کرده و به همین ما به سمت برنامه هایی همچون واگذاری زمین می رویم حتی به وام گرفتن از بانک شهر روی آوردیم.

طرحی در خصوص خرید دستگاه زباله سوز از ترکیه مصوب شده بود که جعفری رئیس شورا در این خصوص بیان کرد: تفاهم لازم در این خصوص صورت گرفته و مصوب شد تا شهردار پیگیر این مهم باشد و تفاهم نامه با ترکیه نیز منعقد شده است.

درخواست پلیس راهور برای دریافت پاداش از شورای شهر از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود، پرداخت ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان پاداش به راهور مورد بحث و مناقشه اعضا قرار گرفت، عدم پرداخت عادلانه این مبالغ پاداش میان نیروهای راهور انتقاد اعضای شورا را در پی داشت، به گفته اعضا پلیس راهور در تقسیم عادلانه پاداشی که سالهای قبل از شورا دریافت کرده به نیروهای خود، کوتاهی کرده به عنوان مثال به یک نفر ۶۰ میلیون تومان داده و به یک نفر ۸۰ هزار تومان.

اعضا خواستار شفافیت بیشتر در خصوص تقسیم پاداش به راهور شد و مقرر گردید راهور لیست نیروها با قید نام و درجه را تحویل شورا دهد تا تقسیم عادلانه با نظارت شورا صورت گیرد.