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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۹

در دانشگاه شهیدبهشتی انجام شد؛

طراحی و ساخت شبیه‌ساز فضا توسط محققان ایرانی

طراحی و ساخت شبیه‌ساز فضا توسط محققان ایرانی

محققان شهید بهشتی موفق به طراحی و ساخت شبیه ساز فضا شدند، این طرح در جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه دوم پژوهش های کاربردی گروه تخصصی هوا فضا را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پروژه ساخت شبیه ساز فضا، سه سامانه محفظه شبیه‌ساز آزمون حرارتی خلاء، طراحی و ساخته شده است. حجم یکی از سامانه‌ها حدود ۱۴ مترمکعب و دو محفظه دیگر دارای حجم ۱.۵ مترمکعب هستند.

این سامانه‌ها دارای سپر و صفحه قرارگیری قطعات هستند و دمای آنها به وسیله لامپ‌های حرارتی مادون قرمز و نیتروژن مایع کنترل می‌شود. همچنین یک شبیه‌ساز خورشیدی بزرگ با پرتوی تابشی به قطر یک متر و چگالی توان ۱۴۰۰ وات بر متر مربع طراحی و ساخته شده است.

پرتوی تابشی این سامانه خورشیدی به وسیله ۹ عدد لامپ ۲.۵ کیلووات و آینه‌های بازتابنده بیضوی تولید می‌شود. پرتوی انرژی خورشیدی شبیه‌سازی شده از طریق یک پنجره اپتیکی به قطر ۵۰ سانتیمتر به داخل محفظه فرستاده شده و در داخل محفظه با استفاده از یک آینه بزرگ سهموی موازی و به نقطه مورد نظر تابانده می‌شود.

این سامانه دارای فلنج‌ها و اتصالات الکتریکی هستند. تمام قسمت‌های این سامانه به وسیله نرم‌افزار Lab view مشاهده و کنترل می‌شود.

شبیه‌ساز فضا در دانشگاه شهید بهشتی طراحی و ساخته شده و موفق به کسب رتبه دوم پژوهش‌های کاربردی گروه تخصصی هوا فضا جشنواره بین المللی خوارزمی شده است.

این طرح در دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی به نتیجه رسیده است.

به گزارش مهر، شبیه‌ساز فضایی سیستمی است که سعی می‌کند فضای خارجی و یا تجربه پرواز فضایی در یک فضاپیما را تا حد امکان به طور واقعی، شبیه‌سازی کند. این موضوع شامل اتاقک شبیه‌سازی بر روی رم‌های هیدرولیک است و به وسیله تکنولوژی رایانه، منبع آب ویژه برای شبیه‌سازی بی وزنی، و وسایلی که برای مطالعه فیزیک و محیط فضا بکار می‌رود، کنترل می‌شود.

کد مطلب 3912999

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