امسال ۱۴ مورد اهدای عضو در استان زنجان صورت گرفته است

رویا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی۱۱ماهه سالجاری۱۴مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته است، افزود: امسال تنها طی ۱۱ماه تعداد بیش از ۵۸ نفر بیمار با بهره مندی از اعضای اهدایی بدن بیماران مرگ مغزی حیات دوباره یافتند.

وی گفت: طی سال گذشته ۱۴ مورد اهدای عضو در استان زنجان رخ داد که ۵۰ نفر توانستند از اعضای اهدایی بهره مند شوند.

قهرمانی تاکید کرد: باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می شود و نبود بیماری های مزمن از جمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی از جمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی تاکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه در استان انجام شده است.

وی همچنین از اهدای اعضای بدن یک جوان ابهری به نام محمد آقا میرزایی ۱۶ ساله در استان زنجان که دچار مرگ مغزی شده بود خبر داد و گفت: مرحوم آقا میرزایی دچار مرگ مغزی شده بود که اعضای بدن وی، شامل کلیه ها و کبدو قلب و نسوج به بیماران اهداء شد.