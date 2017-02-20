نمایش «عشق خون برف» در تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به نویسندگی محمد حسن سعادتی و به کارگردانی مینا اکبری ناصر تهیه شده است.

بر اساس این گزارش، مهلا نیازی فیروزه نعمتی و مینا اکبری ناصر بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "عشق خون برف" از اول تا دهم اسفند ۹۵ ساعت ۱۸ در سالن استاد صادقی (تئاترشهرتبریز، میدان دانشسرا) به روی صحنه می رود.

گفتنی است علاقه مندان برای خرید آنلاین بلیت می توانند از آدرس اینترنتیhttp://ebilit.com بلیت های خود را تهیه نمایند.

شایان ذکر است نمایش "عشق خون برف" با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی، تاتر شهر تبریز و انجمن هنرهنای نمایشی آذربایجان شرقی تهیه شده است.