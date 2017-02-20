اکران رایگان فیلم "ترمینال غرب" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "ترمینال غرب" توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اکران می شود.

بر اساس این گزارش، «ترمینال غرب» فیلم داستانی ۷۵ دقیقه ای به کارگردانی قربانعلی طاهرفر است که با موضوع اتفاقات هسته ای سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن را به تصویر کشیده است و این فیلم داستانی تازه ترین اثر در ژانر سینمای سیاسی به شمار می رود.

در خلاصه این اثر آمده است: امید، دانشجوی جوانی که از طرفی درگیر بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر، روی پروژه ای با موضوع تحقیقات هسته ای کار می کند.

محسن افشانی، متین ستوده، یوسف مرادیان، سیما خضرآبادی، میرطاهر مظلومی، حبیب دهقان نسب، علی سلیمانی، حشمت آرمیده، مینا جعفرزاده، ثریا قاسمی، چنگیز جلیلوند و هوشنگ توکلی سه نسل از بازیگران سینمای ایران در «ترمینال غرب» حضور دارند.

محمد نیک دل (نویسنده)، حسن اسدی (مدیر تصویربرداری)، علی بهرامی فر (طراح گریم)، آرش برومند (مدیر صدابرداری)، محمدحسین کرمی (طراح صحنه و لباس)، علی رضایی (مدیر تولید)، امیر جاوید نیک (برنامه ریز و دستیار اول کارگردان)، سیاوش کردجان (تدوینگر)، مهدی جمشیدیان (صداگذار)، حبیب خزایی فر (موسیقی)، مجید ریاضی رستگار (جلوه های ویژه رایانه ای)، آرش آقابیگ (جلوه های ویژه میدانی)، روح الله موحدی (طراح پوستر و تیزر) و حامد بامروت نژاد (تهیه کننده) دیگر عوامل این فیلم هستند.

گفتنی است این فیلم فردا سه شنبه سوم اسفند ماه ۹۵ در دو سانس ساعت ۱۱ و نیم صبح و ۱۵ عصر در سالن استاد شهریار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اکران می شود.