همایش کشوری آسیب های اجتماعی در ابهر برگزار می شود

موسی رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برنامه های ایام فراغت بهترین فرصت غیررسمی برای دانش آموزان است، افزود: بدلیل اینکه این برنامه ها حالت رسمی ندارند، بهترین تجلی گاه بروز خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان است.

وی موازی کاری بسیاری از نهادها را دلیل عدم موفقیت در تامین اوقات فراغت دانش آموزان دانست و افزود: امروز بیش از ۲۵ نهاد متولی اوقات فراغت شده اند که بدلیل موازی کاری نمی توانیم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر با اشاره اینکه در گذشته استقلال آموزش و پرورش در این برنامه ها منجر به نتایج خوبی می شد، یادآور شد: اردوهای دانش آموزی بهترین راه برای اجتماعی شدن دانش آموزان بود که در سال های گذشته با کاهش آن مواجه بوده ایم.

رضایی ضرورت بها دادن به اوقات فراغت دانش آموزان برای کاستن از آسیب های اجتماعی را خواستار شد و اعلام کرد: به زودی همایش کشوری آسیب های اجتماعی با حضور بیش از ۱۷ استان در ابهر برگزار خواهد شد.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر در ادامه با اعلام اینکه در سال های گذشته تنها ۱۰ درصد از مدارس این شهرستان مجهز به سیستم هوشمند بوده اند، افزود: امروز کلاس های هوشمند این شهرستان با ۴۵ درصد افزایش به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

رضایی نرخ سوادآموزی در گروه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال در این شهرستان را ۹۹.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در گذشته ۹۶ درصد بوده است که با رشد ۳.۵ درصدی مواجه بوده است.

وی با علام اینکه هسته مشاره آموزش و پرورش شهرستان ابهر به مرکز مشاوره ارتقاء پیدا کرده است، اظهار داشت: طی سه سال گذشته میانگین معدل دانش آموزان ابهری از ۱۱ به ۱۳ ارتقاء یافته است.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر ادامه داد: آموزش و پرورش این شهرستان طی ۲ سال گذشته ضمن کسب رتبه اول کشوری تعالی مدیریت، رتبه اول امتحانات نهایی استان را نیز به خود اختصاص داده است.