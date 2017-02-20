به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی عصر امروز پس از باخت تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: فکر می کردم بازی به دقیقه آخر کشیده شود، ما همه بازی را در کواتر دوم از دست دادیم و اختلاف شش تایی که پیش آمد قدری ما را اذیت کرد.
وی اظهار کرد: در نیمه اول ما ۹ ترنور داشتیم اما در نیمه دوم هرچقدر دویدیم، متاسفانه نشد.
هاشمی تصریح کرد: به هر حال تیم نفت تیم شایسته ایست، تیمی که در رفت و برگشت همه تیمها را می برد و در شهر خودش با این همه امکانات بازی می کندریال به طور قطع پیروز خواهد بود.
سرمربی تیم شیمیدر تهران گفت: با توجه به توانایی بازیکنانمان فکر می کردم بازی به دقایق آخر کشیده شود اما بازیکنان متاسفانه مسیر خوبی را نرفتند. و اشتباهات زیادی را در بازی داشتند.
وی افزود: تاوان اشتباهات زیاد بازیکنانمان در کواتر دوم را تا آخر بازی دادیم.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران:
بازیکنانمان اشتباهات زیادی را در بازی مقابل نفت آبادان داشتند
آبادان – سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران گفت: متاسفانه بازیکنانمان اشتباهات زیادی را در دیدار مقابل نفت آبادان داشتند که برای ما گران تمام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی عصر امروز پس از باخت تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: فکر می کردم بازی به دقیقه آخر کشیده شود، ما همه بازی را در کواتر دوم از دست دادیم و اختلاف شش تایی که پیش آمد قدری ما را اذیت کرد.
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