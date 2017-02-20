بازیکنانمان اشتباهات زیادی را در بازی مقابل نفت آبادان داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی عصر امروز پس از باخت تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: فکر می کردم بازی به دقیقه آخر کشیده شود، ما همه بازی را در کواتر دوم از دست دادیم و اختلاف شش تایی که پیش آمد قدری ما را اذیت کرد.

وی اظهار کرد: در نیمه اول ما ۹ ترنور داشتیم اما در نیمه دوم هرچقدر دویدیم، متاسفانه نشد.

هاشمی تصریح کرد: به هر حال تیم نفت تیم شایسته ایست، تیمی که در رفت و برگشت همه تیمها را می برد و در شهر خودش با این همه امکانات بازی می کندریال به طور قطع پیروز خواهد بود.

سرمربی تیم شیمیدر تهران گفت: با توجه به توانایی بازیکنانمان فکر می کردم بازی به دقایق آخر کشیده شود اما بازیکنان متاسفانه مسیر خوبی را نرفتند. و اشتباهات زیادی را در بازی داشتند.

وی افزود: تاوان اشتباهات زیاد بازیکنانمان در کواتر دوم را تا آخر بازی دادیم.