کتابهای نمایشگاه مازندران ممیزی شدند/ تخلفی گزارش نشد

احد جاودانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایشگاه مطبوعات مازندران در پاسخ به این پرسش که در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مازندران چه میزان بن خرید کتاب توزیع و فروخته شد، ضمن ابراز رضایت از میزان فروش در این دوره، اظهار کرد: امسال مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بن یارانه خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصد از سوی بانک شهر، مستقر در نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع شد، درعین‌حال به همین میزان بن خرید به‌صورت آزاد به فروش رفت.

وی افزود: در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مازندران درمجموع ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب به فروش رسید و اگر سال آتی شمار ناشران بیشتر نشد امیدواریم همین تعداد ناشر را حفظ کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، درباره گلایه‌هایی که برخی ناشران از مکان جدید سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب مازندران و تأثیر آن برای میزان بازدید داشتند، گفت: مکان جدید نمایشگاه، فضای وسیع‌تر و بازتری در مقایسه با مکان قبلی به نظر می‌رسید به همین دلیل تصور می‌شد که مکان قبلی بازدیدکننده بیشتری داشت در حالیکه در نمایشگاه این دوره به‌جز روزهای اول و دوم بقیه روزها بازدیدکنندگان زیادی به نمایشگاه آمدند و حتی در سه روز پایانی ساعت بازدید را تمدید کردیم.

جاودانی در ادامه با اشاره به نبود مکان مناسب و ثابت نمایشگاهی در داخل شهر ساری، ادامه داد: برای حل این مشکلات بنا داریم سال آینده نمایشگاه کتاب را در غرب استان مازندران برگزار کنیم، درعین‌حال تحقق این تصمیم منوط به پیدا شدن مکان مناسب نمایشگاهی از نور تا رامسر است، در غیر این صورت نمایشگاه کتاب مانند دوره‌های قبل در ساری برپا می‌شود.

وی درباره انتقاداتی که از نمایشگاه شده بود، گفت: در نمایشگاه کتاب، ناشران موظف هستند بر طبق لیست وزارت ارشاد کتاب‌های خود را عرضه کنند البته تمامی کتاب‌هایی که در این نمایشگاه عرضه شد در نمایشگاه‌های استان‌های دیگر و حتی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم عرضه و در معرض بازدید قرار می‌گیرد.

این مسئول ادامه داد: اینکه گفته شد در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مازندران برخی ناشران کتاب‌های غیرمجاز عرضه کردند، تخلفی از این مورد گزارش نشده، درعین‌حال کتاب‌ها همه ممیزی شده و سپس مجوز چاپ و نشر می‌گیرند و این‌طور نیست که کتاب‌های عرضه‌شده در این نمایشگاه خارج از چارچوب وزارت ارشاد اسلامی وارد چرخه نمایشگاه شده باشد.

وی درباره انتقادات ناشران بین‌المللی از روند خرید کتاب‌های نفیس از سوی دستگاه‌ها اجرایی استان، پاسخ داد: دستگاه‌های دولتی برای کتاب‌خانه‌های خود تا حدودی کتاب خریداری کردند البته به دلیل مشکلات اعتباری دستگاه‌ها که ناشی از مشکلات نقدینگی دولت است، خریدها چشم‌گیر نبود که امیدواریم در سال آتی با رفع مشکلات اعتباری دستگاه‌ها، میزان فروش در این بخش رضایت‌بخش‌تر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، درباره ساماندهی آگهی‌های ثبتی و دولتی گفت: آگهی‌های مزایده و مناقصه ساماندهی شده و اکنون به‌صورت متمرکز میان روزنامه‌های دارای پروانه فعالیت توزیع می‌شود، در بحث آگهی‌های ثبتی هم‌نظر ما این است که یا در شهرستان‌ها توزیع شود و یا اینکه روزنامه‌ها و نشریات خبرنگار معرفی کنند و پرداختی به خبرنگار هم از محل درآمدی این بخش اقدام باشد.

جاودانی، افزود: مشکلاتی بین اداره پست و ثبت در بحث آگهی‌های ثبتی وجود دارد و برای رفع آن در حال رایزنی با اداره پست هستیم.

وی، در ادامه بابیان اینکه در معرفی خبرنگار یا فعالان دفاتر نشریات و روزنامه‌ها (برای دریافت آگهی‌ها) بین اداره کل ارشاد اسلامی و رسانه‌ها محل بحث است، افزود: نظر ما این است که رسانه‌ها باید خبرنگار و افرادی که مستمر کار می‌کنند را برای دریافت آگهی‌های ثبتی به ارشاد معرفی کنند.