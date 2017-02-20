اداره ورزش اردبیل در واگذاری تیم فوتبال شهرداری نقشی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: بر خلاف برخی اخبار درج شده در رسانه‌ها بنده به هیچ عنوان اظهار نکرده‌ام موسسه و فردی که مدیریت تیم فوتبال را بر عهده گرفته فاقد صلاحیت است.

وی افزود: بعد از طرح این موضوع که شهرداری اجازه تیم داری ندارد لازم بود روند واگذاری تیم آغاز شود و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها متقاضیان برای واگذاری تیم اعلام آمادگی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تأکید به اینکه مالک این تیم شهرداری اردبیل بوده و این مسئولیت بر عهده شهرداری بود، اضافه کرد: متأسفانه تنها چند روز مانده به آغاز بازی‌ها موضوع واگذاری را طرح کردند و از سه گزینه طرح شده ما یک گزینه را به دلیل چک برگشتی متقاضی رد کردیم.

به گفته بهتاج دو گزینه دیگر مورد تائید قرار گرفت اما در مورد هیچ یک از این دو گزینه نظری به شهرداری تحمیل نشده است.

وی افزود: با بررسی شرایط کلی واگذاری عنوان شد که شرایط واگذاری مبهم است و روند فروش سخت خواهد بود اما در مجموع در واگذاری به فرد خاص هیچ نقشی نداشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به این سؤال که آیا اختلافات هیئت فوتبال و این اداره کل به مشکلات تیم دامن زده است، اضافه کرد: بنده موافق نیستم و اداره کل نیز نمی‌تواند به تیم باشگاهی تک ریالی پول بپردازد.

بهتاج افزود: در صورتی که هیئت فوتبال خود تیم فوتبال داشته باشد مورد حمایت است اما به دلیل اینکه تیم باشگاهی اهداف تجاری دارد نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص درخواست ۳۰۰ میلیون تومان از یکی از نمایندگان برای حفظ تیم فوتبال در دسته دو اضافه کرد: در واقع این درخواست مطرح شد که با پرداخت این پول می‌توان هزینه بازیکنان را تأمین کرده و مانع از سقوط تیم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: وظیفه این اداره کل حمایت از ورزش قهرمانی و نه باشگاهی است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم تک ریالی به تیم باشگاهی بپردازیم.

بهتاج افزود: این اداره کل در حد توان از تیم حمایت کرده و استادیوم به صورت رایگان واگذار شده در حالی که در سایر استان‌ها تنها بعد از پرداخت هزینه استادیوم و زمین بازی واگذار می‌شود.