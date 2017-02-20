واردات بی رویه برای کشور خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از روسا، مسئولین ستادی و مدیران بانک قوامین شعب استان گلستان اظهار کرد: بانک ها چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورند و وقتی هر بانکی پایه گذاری می شود باید اهدافی را مد نظر داشته باشد زیرا سرمایه های مردم را گرد هم می آورند و باید در هزینه کرد آن ها مراقب باشد.

وی افزود: هدف بانک ها باید توسعه کشور در بخش های تولید، صنعت، کشاورزی، گردشگری و همچنین به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور باشد.

وی با تاکید بر این که فعالیت های اقتصادی باید باعث ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه شود، گفت: بانک ها وقتی ثروت را در بخش تولید بریزند، تولید رونق پیدا کرده و باعث ایجاد اشتغال می شود.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به سودی که بانک ها برای وام از مشتریان خود می گیرند، گفت: وقتی کسی فعالیت اقتصادی ندارد سود هم ندارد و هرچه هست هزینه است. کسی که برای تعمیر خانه خود یا تامین هزینه عروسی فرزند خود وام می گیرد فعالیت سودآوری انجام نمی دهد که از وام او سود می گیرند.

وی اضافه کرد: اما در موارد اقتصادی هم باید طوری سود گرفت که ارزش پول مردمی که در بانک پول می گذارند هم پایین نیاید.

اما جمعه گرگان با اشاره به هم خوانی نداشتن ارزش پول با میزان تورم در کشور اظهار کرد: باید از متفکران و اقتصاددانان خواسته شود تا درباره پیدا کردن راه های جذب سرمایه گذار در بانک ها از یک سو و همچنین استفاده از این سرمایه ها در توسعه کشور چاره ای بیاندیشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات بی رویه کالا از کشورهای دیگر مانند چین انتقاد کرد و گفت: واردات بی رویه کار بسیار خطرناکی است زیرا کارگر چینی را سر کار خود نگه داشته ایم و در عوض کارخانه های خود را به تعطیلی می کشانیم.

نماینده ولی فقیه در پایان خاطرنشان کرد: بانک ها باید قبل از هر کس متوجه خطر واردات باشند و دولت هم باید واردات را نظام مند کند.