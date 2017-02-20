«ولادیمیر پوتین» مرگ ناگهانی «ویتالی چورکین» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس،‌ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه مراتب تسلیت و تأثر عمیق خود را نسبت به مرگ ناگهانی «ویتالی چورکین» نماینده دائم این کشور در سازمان ملل متحد ابراز کرد.

پسکوف در همین ارتباط گفت که «خبر مرگ ناگهانی ویتالی چورکین، رئیس دولت روسیه را بسیار اندوهگین ساخت؛ دیپلماتی که حرفه ای گری و تواناییهای دیپلماتیک وی همواره از کیفیت برجسته ای برخوردار بود».

سخنگوی کاخ کرملین در ادامه گفت که «رئیس جمهور مراتب تسلیت و تأثر عمیق خود را نسبت به مرگ ویتالی چورکین به خانواده وی و وزارت امور امور خارجه روسیه ابراز کرد».

گفتنی است که این دیپلمات عالیرتبه روسیه روز دوشنبه در شهر نیویورک و درست یک روز قبل از ۶۵اُمین سالروز تولد خود درگذشت.

بنا به اعلان وزارت امور خارجه روسیه، این دیپلمات عالیرتبه که از سال ۲۰۰۶ نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد بوده است، در حین انجام وظایف خود دارفانی را وداع گفت.