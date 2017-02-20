انتقاد عضو شورای شهر اراک از عملکرد شهرداری در بارش برف اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر کاظمی عصر دوشنبه در صحن رسمی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: این مشکلات در مرکز شهر بیشتر به چشم می خورد و همچنین شکستن شاخه های درختان بر اثر سنگینی برف به علت به موقع هرس نشدن و افتادن شاخه ها روی سیم های برق موجب قطع برق در بسیاری از مناطق شهر شد.

عضو شورای اسلامی اراک تصریح کرد: بارش برف سنگین در اراک ملاک خوبی بود برای نشان دادن توان مدیریتی شهرداری، که اگر برف بیشتر باریده بود قطعا مردم با مشکلات شدیدتری روبرو می شدند و این نشان داد که ارزیابی درستی از مجموعه شهرداری انجام نشده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: این زنگ خطر و هشدار است که اگر در اراک اتفاق بزرگتری رخ دهد نظیر حادثه پلاسکو، چه اقدامی انجام خواهیم داد؟

در ادامه این جلسه محمد ابراهیم عباسی، شهردار اراک با اشاره به اینکه با استفاده از امکانات موجود در شهرداری، در بارش برف سنگین در اراک کوتاهی نشده و شهرداری وظایف خودش را به خوبی انجام داده، گفت: طی روزهای بارندگی برف بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی در دو شیفت دوازده ساعته و ۱۵۰ نفر نیروی انسانی ویژه برف تکانی فضای سبز استفاده شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۲۵۰۰تن نمک جهت عملیات یخ زدایی در محورها پاشیده شد و ایمن سازی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات سنگین و سبک به تعداد ۱۳۹ دستگاه انجام شده است.

براساس این گزارش، در این جلسه بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری اراک به مبلغ ۶۳۲میلیارد تومان که از این مبلغ ۴۶۰میلیارد تومان مربوط به شهرداری است مورد بررسی قرار گرفت که بودجه ۶۴۰ میلیارد تومانی مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد برای بررسی به کمیسیون بودجه ارجاع شود و طی جلسه ای با حضور شهردار اراک مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه اسماعیل تاج آباد، رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: بودجه شهرداری در سال ۹۶نسبت به سال ۹۵ حدود ۸.۵ در کاهش یافته و بودجه سال۹۵ شهرداری ۵۰۳میلیارد تومان تصویب شده بود .

در این جلسه بودجه سال ۹۵ سازمان آتش نشانی اراک به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان، آرامستان به مبلغ چهار میلیارد و ۳۹۷میلیون تومان، پایانه مسافری به مبلغ دو میلیارد و ۵۷۲میلیون تومان و سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری به مبلغ هفت میلیارد و ۸۷۴میلیون ریال به تصویب رسید.