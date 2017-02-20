راهکارهای رسیدن به تمدن اسلامی با مباحث علمی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی روز دوشنبه در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای همایش حاکم قاسمی آیند نگاری تمدن نوین اسلامی را بخشی از برنامه های هفته علمی تمدن نوین اسلامی اعلام کرد و گفت: هفته علمی تمدن نوین اسلامی امسال نیز تا نهم اسفندماه برگزار می شود که مهمترین هدف از برگزاری این هفته فراهم کردن زمینه برای طرح مباحث علمی درباره ویژگی های تمدن نوین اسلامی و بررسی راهکارهای رسیدن به این تمدن است.

رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی مسئولیت طرح گفتگوها و پیگیری مباحث مربوط به آینده نگاری تمدن نوین اسلامی را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در آینده نگاری تمدن نوین اسلامی با شناسایی وضعیت و بررسی پیشرانها و موانعی که بر سر راه شکل دادن تمدن نوین وجود دارد راهبردهای مناسب برای ساختن تمدن نوین اسلامی در چشم انداز آینده اتخاذ و اجرایی می شود.

قاسمی با اشاره به مقالات ارائه شده به دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: از مجموع مقالاتی که به دبیرخانه رسیده ۵۸ مقاله پس از داوری تایید و برای ارائه تصویب شد که هشت مقاله مرتبط با مباحث آینده پژوهی برای ارائه در همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی انتخاب شد که امروز در دو نشست ارائه شد.

در ادامه مرشدی زاد عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: شکل دادن الگوی حکمرانی خوب هم به عنوان یک الگوی مناسب برای حکمرانی و هم با شرایطی که برای استفاده از ظرفیت ها در کشور های اسلامی ایجاد می کند می تواند به ظهور تمدن نوین اسلامی کمک کند.

مرشدی زاد با بیان شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه مقام معظم رهبری یادآورشد: عدالت طلبی، مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، سلامت اخلاقی مسئولان، قانون گرایی، مشارکت مردم در تصمیم گیری و نظم و انضباط اجتماعی و کاری از جمله این ویژگیهاست.

وی بیان کرد: با شکل دادن حکمرانی خوب در واقع یکی از پایه های تمدن نوین اسلامی بنیان گذاشته می شود و شکل گیری چنین حکومتی می تواند به عنوان پیشرانی قدرتمند جامعه را به سمت تمدن سازی و شکل دادن تمدن نوین اسلامی سوق دهد.

مرشدی زاد گفت: شکل گیری حکمرانی خوب با اتکا به آموزه ها و شاخص های اسلامی می تواند الگویی باشد برای ارائه به جهان ضمن آنکه این نوع از حکمرانی یا شرایطی که فراهم می کند ظرفیت ها، امکانات و نیروها را به سمت شکل گیری تمدن نوین اسلامی هدایت می کند و جهت می دهد و از این طریق به فرایند تمدن سازی و ظهور تمدن نوین اسلامی کمک می کند.