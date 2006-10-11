"سرود تولد" را براي مخاطب عام ساختم

علي قوي تن، كارگردان فيلم سينمايي "سرود تولد"، درباره موزيكال بودن اين فيلم به خبرنگار مهر گفت: "به نظر من حدود 40 درصد از بار فيلم "سرود تولد" روي موسيقي آن استوار است. اما به لحاظ فرم و شكل فيلم بحث موزيكال بودن آن را اشباع نمي كند. ولي نوع ساختار فيلم مفرح و شاد است. در نظرسنجي ها 80 درصد مخاطبان فيلم را به لحاظ بار موسيقي و لحظات شادي كه مي آفريند قبول دارند و مي پسندند. من شخصا فضاي فيلم را فضاي اميددهنده و شاد براي مخاطب تلقي مي كنم."

وي درباره نقش امين حيايي در قالب يك خواننده در "سرود تولد" گفت: "من از همان ابتدا حيايي را تنها بازيگر مناسب براي ايفاي اين نقش مي دانستم. زيرا توانايي هايي هم در بازي و هم در خوانندگي از ايشان سراغ داشتم و مي دانم به نتيجه خوبي نيز رسيده ام. من ترجيح مي دهم در فيلمي كه قرار است بازيگر من نقش خواننده را بازي كند، خودش بخواند و شخص ديگري در قالب خواننده براي او ترانه اجرا نكند. قبل از شروع فيلم جلساتي با حيايي و حميد صدري آهنگساز فيلم داشتيم و در اين دوران وي تمرينات زيادي داشت. اين بازيگر تا به حال در اين ژانر سينمايي و در اين قالب در سينما حضور نداشت و توانست براي مخاطب جلوه خاصي داشته باشد."

اين كارگردان درباره مخاطب فيلم "سرود تولد" افزود: "من اين فيلم را براي مخاطب خاصي تعريف نمي كنم و در حقيقت مخاطب اصلي فيلم خود را خانواده مي دانم كه در آن از هر قشري مانند كودك، جوان، بزرگسال و ميانسال وجود دارد و به گونه اي فيلم را براي مخاطب عام تعريف مي كنم كه در آن نيازهاي كودك و هم بزرگسال را به عنوان مخاطب در نظر بگيرد."

وي درباره همكاري يكتا ناصر در فيلم بعدي وي با عنوان "نسكافه داغ داغ" گفت: "ما زماني كه در "سرود تولد" با يكديگر همكاري مي كرديم من پي به توانايي هاي اين بازگر بردم. با اينكه شايد ايشان حضور پررنگي در فيلم من ندارند و نسبت به امين حيايي نقش كمتري داشتند، ولي بازي خوب ايشان براي مخاطب ديده شد و من چون اين قابليت ها را در ايشان ديدم از همان ابتدا در جريان فيلمنامه فيلم "نسكافه داغ داغ" قرار گرفت و همكاري ما ادامه يافت."

قوي تن درباره دردسرهايي كه براي فيلم به خاطر بازي بهمن مفيد به وجود آمد، افزود: "براي من حضور داشتن يا نداشتن اين شخص به اندازه اي مهم نبود كه بخواهم به اين دليل تمام مشكلات پروانه نمايش را قبول كنم. ايشان مانند تمام بازيگران ديگر براي من در فيلم حضورشان مهم بود. البته ايشان بازيگر قديمي و توانايي است. من فكر مي كنم مشكل به ما ارتباطي نداشت، زيرا در زمان گرفتن پروانه ساخت ما اسم وي را به عنوان بازيگر ارائه كرده بوديم و آنها نيز قبول كردند. ولي زمان گرفتن پروانه نمايش تازه مشكل به وجود آمد."

وي درباره فروش فيلم "سرود تولد" گفت: "من ابتدا فكر مي كردم كه اين فيلم حدود 500 ميليون فروش كند، ولي با توجه به فصلي بدي كه اكران شد، هم شهريور كه خوب فصل خوبي براي اكران نبود و هم ماه رمضان كه فروش كلي سينماها پائين است، ولي به هر حال فيلم توانسته تا به حال به مرز 250 ميلوبن برسد كه تقريبا براي من قابل قبول است. ولي اگر تبليغات بهتري مي شد و زمان بيشتري براي اين تبليغات داشتيم، قطعا فروش بهتري مي كرديم. اين موضوع را نيز نبايد فراموش كنيم كه اين فيلم به دليل حضور بهمن مفيد پخش تيزر تلويزيوني نداشت."

قوي تن درباره مراحل فني فيلم "نسكافه داغ داغ" هم گفت: "ما در مراحل پاياني ميكس هستيم كه توسط فرهاد ارجمندي انجام مي شود. من قصد داشتم فيلم را براي جشنواره فيلم كودك و نوجوان ارسال كنم كه اين جشنواره به ارديبهشت ماه موكول شد. در نتيجه فكر مي كنم نمايش آن در جشنواره فيلم فجر امسال باشد. اين فيلم نيز در ادامه كارهاي قبلي ام است و البته به زودي با گرفتن پروانه ساخت فيلم جديدم را شروع مي كنم."

وي در پايان خاطرنشان كرد: "فيلم "سرود تولد" فيلمي اميددهنده به نسل جوان امروزي تلقي مي شود و من توقع حمايت بيشتري از اين فيلم را داشتم، اما متاسفانه اين امر ميسر نشد. من هم در زمان تبليغات فيلم مشكل داشتم و هم در زمان گرفتن سالن هاي سينمايي مطلوب. اميدوارم فيلم بعدي من دچار چنين مشكلي نشود."