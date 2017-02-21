ریسک بیماری قلبی را کاهش دهید

به گزارش خبرنگار مهر، محققان توصیه می کنند در صورت رویارویی با فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی اقدامات زیر را برای کاهش خطر انجام دهید:

- از رژیم غذایی سالم حاوی پروتئین های بدون چربی، سبزیجات، میوه و غلات سبوس دار پیروی کنید.

- اگر اضافه وزن دارید، سعی کنید از وزن خود بکاهید. حتی کاهش درصد کمی از وزن بدن موجب کاهش ریسک بیماری قلبی می شود.

- فعالیت و تحرک بیشتری داشته باشید. پیاده وری بروید.

- هیچ یک از انواع محصولات تنباکو را استعمال نکنید.

- راهکار سالمی برای کنترل استرس خود بیابید.

- مراقب دندان ها و لثه های خود باشید، چراکه بین بیماری لثه و بیماری قلبی ارتباط وجود دارد.