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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۵۱

نکته سلامت؛

ریسک بیماری قلبی را کاهش دهید

ریسک بیماری قلبی را کاهش دهید

اگر دارای فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی نظیر اضافه وزن، خوردن غذاهای ناسالم یا بی تحرکی هستید، مراقب باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان توصیه می کنند در صورت رویارویی با فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی اقدامات زیر را برای کاهش خطر انجام دهید:

- از رژیم غذایی سالم حاوی پروتئین های بدون چربی، سبزیجات، میوه و غلات سبوس دار پیروی کنید.

- اگر اضافه وزن دارید، سعی کنید از وزن خود بکاهید. حتی کاهش درصد کمی از وزن بدن موجب کاهش ریسک بیماری قلبی می شود.

- فعالیت و تحرک بیشتری داشته باشید. پیاده وری بروید.

- هیچ یک از انواع محصولات تنباکو را استعمال نکنید.

- راهکار سالمی برای کنترل استرس خود بیابید.

- مراقب دندان ها و لثه های خود باشید، چراکه بین بیماری لثه و بیماری قلبی ارتباط وجود دارد.

کد مطلب 3913041

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