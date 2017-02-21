عبدالکریم گراوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت امنیت استان بوشهر خاطر نشان کرد: خوشبختانه وضعیت امنیتی استان بوشهر مانند سایر مناطق کشور از یک وضعیت خیلی خوبی برخوردار است و مورد حاد امنیتی نداریم و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی استان طبق وظایف خود برنامه های سازمانی خود را انجام می‌دهد و پدیده خاصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کشور ما کانون امنیت است، افزود: افتخار می‌کنیم که بگوییم در کشوری زندگی می کنیم که علی‌رغم جنگ‌های مختلف که در کشورهای همسایه شاهد هستیم، شهروندان ایران در کمال آرامش و امنیت زندگی می‌کنند.

علت برگزاری جلسات با یک جناح سیاسی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر توجه و برگزاری جلسات با فعالان جناح خاص در استان بوشهر، عنوان کرد: ما خواستار برگزاری جلسات با همه گروه‌ها هستیم و با حضور در شهرستان‌های مختلف گروه‌های مختلف سیاسی حضور داشتند و پاسخوی سوالات و صحبت های افراد با همه دیدگاه‌ها بوده‌ام.

گراوند با اشاره به اینکه سیاست‌های ما نشست با همه گروه‌های سیاسی است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در بدو ورود برای سنجش وضعیت شهرستان‌ها از نزدیک برای بازدید به همه شهرستان‌ها باید برنامه‌ریزی می‌کردم، نشست با جناح‌های مختلف سیاسی نیز در برنامه‌ریزی ما قرار دارد.

جناح‌های سیاسی با سعه صدر با هم صحبت کنند

وی گفت: همه ما به دنبال منافع ملی، سربلندی کشور و توفیقات روز افزون برای نظام هستیم و باید بتوانیم با همه جناح‌ها و دیدگاه‌ها در استان تعامل خوبی در راستای تحقق هدف واحد داشته باشیم.

معاون استاندار بوشهر بیان کرد: باتوجه به نزدیک‌شدن به ایام انتخابات لذا خواستار فعالیت همه جناح‌ها و دیدگاه‌ها در انتخابات هستیم.

گراوند در خصوص دوگانگی در طیف اصلاح طلبان استان بوشهر، خاطرنشان کرد: تاکید ما بر این است که جناح‌های مختلف هم اصلاح طلب و هم اصولگرا بتوانند با سعه صدر با یکدیگر گفتگو کنند و تلاش ما این است بتوانیم گفتمان‌ها را به سمت آرامش، وحدت و همدلی سوق دهیم.

وقت خود را صرف اخبار کذب نمی‌کنیم

معاون استاندار بوشهر در خصوص برنامه‌های استاندار برای پاسخگویی به رسانه‌ها در برابر انتشار برخی اخبار کذب تصریح کرد: نمی‌خواهیم وقت خود را برای پاسخگویی مسائل کذب بگذاریم که همه مردم نادرست بودن آن را می‌دانند.

وی خطاب به رسانه‌های استان گفت: باید اهالی رسانه تلاش کنند اخلاق رسانه‌ای را حفظ و نقد صادقانه منتشر کنند.

گراوند عنوان کرد: سیاست مدیریت ارشد استان براین اساس است که تمایلی به طرح دعوا با رسانه‌ها را ندارند و اگر رسانه‌ای خبر کذبی را منتشر کرد دستگاه‌های ذیربط با ناشران اکاذیب برخورد خواهد کرد.

معاون استاندار بوشهر در خصوص فعالیت ستاد انتخابات در استان بوشهر بیان کرد: طی احکامی که استاندار صادر کرده جلسات ستاد انتخابات منظم برگزار می‌شود اکنون در حال آماده‌سازی نرم‌افزار، سخت افزار و امکانات هستیم.

حساسیت‌ها در روستاهای اطراف نیروگاه همچنان پابرجاست

وی در خصوص گره گشایی مشکل روستاهای مجاور نیروگاه پس از ۱۱ سال دور بودن از حقوق شهروندی عنوان کرد: حساسیت‌های مربوط به نیروگاه محفوظ است اما این دولت باتوجه به اینکه به حقوق شهروندی اعتقاد دارد؛ لذا فعالیت‌های زیادی در راستای گره‌گشایی صورت داده که منجر به آزادی ساخت و ساز ها با نظارت دهیاری‌ها شد و اکنون شهروندان این روستاها نیزمانند سایر نقاط کشور خدمات دریافت خواهند کرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در خصوص ویژگی یک فعال مدنی اظهار داشت: به دلیل اینکه فعال مدنی به عنوان یک الگو در جامعه معرفی می‌شود باید به رفتار و عملکرد خود توجه داشته باشد.

گراوند تصریح کرد: در خصوص عدم رعایت ضوابط و قوانین با آنها با مقررات برخورد خواهد شد.