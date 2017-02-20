کاهش تنش میان تهران- ریاض؛ محور گفتگوهای امیر کویت و پادشاه عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «نشنال»، کاستن از تنشها میان ایران و کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» (GCC) محور گفتگوهای روز دوشنبه «شیخ صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت و «سلطان قابوس» پادشاه عمان بود.

به دنبال دیدار «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران از دو کشور عمان و کویت در چهارشنبه گذشته، امیر کویت در رأس هیأتی و برای دیداری سه روزه وارد کشور عمان شد.

یکی از نمایندگان سیاسی که در این سفر امیر کویت را همراهی می کرد، به پایگاه خبری نشنال گفت که «پس از گفتگوی سلطان قابوس با رئیس جمهور ایران، [روند دستیابی به] یک راه حل صلح آمیز در منطقه بدون مشورت و رایزنی با امیر کویت کامل نخواهد بود».

وی در ادامه افزود که دامنه بحث و گفتگوها میان سلطان قابوس و شیخ صباح گسترده بود، «و نه تنها موضوع بهبود روابط، بلکه رفع اختلافات میان ایدئولوژیهای سیاسی حاکم بر تعارضات سوریه و یمن» را شامل می شد.

این نماینده کویت در ادامه افزود که رهبران دو کشور عمان و کویت در مورد راههای «رفع اختلافات میان ایران و عربستان سعودی» با یکدیگر بحث و گفتگو کردند تا از این رهگذر، تهران و ریاض بتوانند «زمینه ای مشترک برای همکاری در جهت دستیابی به یک راه حل عملی و پایدار را بیابند».

شایان ذکر است که عمان به طور سنتی همواره نقش میانجی را در منطقه خاورمیانه ایفاء نموده و تلاشهای محتاطانه ای را برای حل تعارضات خاورمیانه رهبری کرده است.

عمان بر خلاف سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روابط خوب خود را با تهران همچنان حفظ کرده است و از حامیان مهم و کلیدی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به شمار می رود. عمان همچنین تنها پادشاهی عرب است که روابط خود را با دمشق قطع نکرده است.

این در حالی است که روز یکشنبه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی خطاب به نمایندگان حاضر در «کنفرانس امنیتی مونیخ» مدعی شد که کشور متبوع وی درخواست ایران برای گفتگو را نپذیرفته است و در ادامه اتهامات موهوم خود، تهران را حامی اصلی تروریسم در جهان [؟] و یک نیروی برهم زننده ثبات در خاورمیانه خواند که خواستار «نابودی آنها [عربستان سعودی] است!».

عربستان سعودی و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ادعایی واهی ایران را به حمایت از شبه نظامیان نیابتی خود در کشورهایی همچون یمن و سوریه و دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس متهم می کنند.

این کشورها همچنین بیم آن دارند که توافق حاصله میان ایران و شش قدرت جهانی مبنی بر توقف برنامه هسته ای تهران در اِزای لغو تحریمها، جمهوری اسلامی ایران را برای آنچه که به ادعای آنان «اهداف تهاجمی» تهران در منطقه است، از قدرت فزونتری برخوردار سازد.

«احمد الفلاحی» یکی از مفسران سیاسی و دیپلمات پیشین عمانی به پایگاه خبری نشنال گفت که «عمان و کویت به تنهایی قادر به تحقق این هدف نیستند و به همراهی عربستان سعودی برای حصول پیشرفت در این تعارض نیازمندند». وی در ادامه افزود که سعودیها در پایان دادن به این بن بست نقش کلیدی ایفاء می کنند و درصورتی که ریاض تصمیم [به عبور از این بن بست] بگیرد، سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیروی خواهند کرد.

ماه گذشته، «یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان اظهار داشت که سلطان قابوس «در حال بررسی دقیق تمام اقدامات ممکن در عرصه دیپلماتیک برای یافتن راه حلی پایدار هم در یمن و هم در سوریه است».