  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۰۴

تونس، مصر و الجزایر بر مخالفت با راهکار نظامی در لیبی تاکید کردند

تونس، مصر و الجزایر بر مخالفت با راهکار نظامی در لیبی تاکید کردند

وزرای خارجه سه کشور همسایه لیبی در پایان نشست خود در تونس بر مخالفت با هرگونه راه حل نظامی در لیبی تاکید نمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه تونس، الجزایر و مصر در بیانیه پایانی نشست خود در تونس بر حمایت از حل و فصل سیاسی بحران لیبی و ضرورت نزدیک سازی دیدگاه های تمام طرف های سیاسی این کشور تاکید کردند.

نشست وزرای خارجه مصر، الجزایر و تونس با پیشنهاد «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس طی روزهای ۱۹ و ۲۰ فوریه در پایتخت این کشور برگزار گردید.

در بیانیه پایانی این نشست که توسط «خمیس الجهیناوی» وزیر امور خارجه تونس قرائت گردید بر حمایت شرکت کنندگان از تحقق آشتی جامع در لیبی با کمک سه کشور مذکور و تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید شده است.

وزرای خارجه مصر، الجزایر و تونس همچنین بر مخالفت با هرگونه راه حل نظامی و دخالت های خارجی در بحران لیبی تاکید کردند.

کد مطلب 3913068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها