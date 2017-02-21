تونس، مصر و الجزایر بر مخالفت با راهکار نظامی در لیبی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه تونس، الجزایر و مصر در بیانیه پایانی نشست خود در تونس بر حمایت از حل و فصل سیاسی بحران لیبی و ضرورت نزدیک سازی دیدگاه های تمام طرف های سیاسی این کشور تاکید کردند.

نشست وزرای خارجه مصر، الجزایر و تونس با پیشنهاد «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس طی روزهای ۱۹ و ۲۰ فوریه در پایتخت این کشور برگزار گردید.

در بیانیه پایانی این نشست که توسط «خمیس الجهیناوی» وزیر امور خارجه تونس قرائت گردید بر حمایت شرکت کنندگان از تحقق آشتی جامع در لیبی با کمک سه کشور مذکور و تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید شده است.

وزرای خارجه مصر، الجزایر و تونس همچنین بر مخالفت با هرگونه راه حل نظامی و دخالت های خارجی در بحران لیبی تاکید کردند.