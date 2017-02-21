سوانح ترافیکی بیشترین علت مرگ مردان در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در نشست هم اندیشی هفته سلامت مردان در دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ۹ درصد مرگ و میر جهانی بر اثر حوادث گفت: آمار جهانی نشان می‌دهد در هر ۶ ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر حادثه فوت می‌کند و مرگ ناشی از حادثه ۱.۷ برابر مرگ‌های ناشی از ایدز و مالاریا است.

وی بیش از ۵۰ درصد از مرگ‌های ناشی از حوادث در کشورهای با درآمد کم و متوسط را در سنین بین ۱۵ تا ۴۴ سالگی ذکر کرد و گفت: در مقایسه‌ای که بین مرگ‌های ناشی از حوادث و سه بیماری عفونی مهم انجام شد، مرگ بر اثر حوادث رتبه اول را پیدا کرد.

آقاجانی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت مردان، بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث را مربوط به حوادث ترافیکی دانست و گفت: کمترین مرگ ناشی از حوادث مربوط به جنگ‌ها است.

وی با ذکر این نکته که مردان ۲ برابر بیش از زنان به علت حوادث فوت می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مردان مرگ‌های ناشی از حوادث در درجه اول مربوط به ترافیک است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در کشور ما نیز حوادث غیرعمدی علت ۱۱.۵ درصد مرگ و میرها هستند و حوادث عمدی ۲ درصد این میزان را تشکیل می‌دهند.

وی با استناد بر آمار پزشکی قانونی نیمی از مرگ‌های غیرطبیعی را به دلیل حوادث ترافیکی دانست و تصریح کرد: در ایران مرگ‌های ناشی از حوادث به ترتیب مربوط به ترافیک، تروما و سقوط است.

آقاجانی همچنین با اشاره به اینکه حوادث ترافیکی علت یک میلیون و ۳۰۰ هزار فوت در سال است، افزود: این حوادث که در سال ۲۰۱۲ نهمین علت مرگ و میر در جهان بوده است، در گروه ۱۵ تا ۲۹ سال اهمیت بیشتری می‌یابد و سومین علت مرگ و میر بعد از سکته قلبی و مغزی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در سال ۹۴ براساس آمار پزشکی قانونی بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند اما با این حال اتفاق مهمی که در این زمینه رخ داده این است که از سال ۸۵ به بعد شاهد سیر نزولی در مرگ‌های ناشی از حوادث ترافیکی هستیم.

آقاجانی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه مجروحین حوادث ترافیکی تحت حمایت رایگان هستند و در سال ۹۴، ۷۰۰ هزار پرونده حوادث ترافیکی را به صورت رایگان توسط وزارت بهداشت پوشش داده شده است.