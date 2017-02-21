جزئیات مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) درجنوب شرق تهران اعلام شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که ایام فاطمیه بهترین فرصت برای نشان دادن ارادت و عشق ملت ایران به اهل بیت عصمت و طهارت است، اظهار داشت: طی سال های گذشته، برنامه های خوب و منسجمی در ایام فاطمیه در شهرستان ها و مناطق مختلف استان تهران برگزار شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: نقطه اوج برنامه های ایام فاطمیه، تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در برخی نقاط استان تهران است که با حضور هزاران عاشق و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

وی ادامه داد: تشییع نمادین حضرت زهرا(س) ابتدا در شهرستان ورامین برگزار شد و سپس این مراسم معنوی توسط مناطق مختلف استان تهران و برخی نقاط کشور مورد الگوبرداری قرار گرفت.

محمودی اضافه کرد: حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی در مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س)، بزرگترین مانور فرهنگی و مذهبی سال در نقاط مختلف استان تهران محسوب می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) شامگاه پنج شنبه دوازدهم اسفندماه در نقاط مختلف استان تهران برگزار می شود که این برنامه معنوی در شهرستان ورامین از مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی گلزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

محمودی تأکید کرد:این مراسم معنوی در شهرستان پیشوا نیز از مسجد جامع امام خمینی(رخ) به سوی بارگاه مطهر و نورانی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود.

وی متذکر شد: ساعت شروع برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شهرستان های ورامین و پیشوا، ساعت هشت شب خواهد بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شهرستان قرچک نیز روز دوازدهم اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا از انتهای خیابان شهید رجایی به سوی مصلای نماز جمعه برگزار خواهد شد.