ورامین قطب جودو در استان تهران/رشته ای که نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از جودوکاران برتر باشگاه شهید سید مصطفی محمودی شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، علاقه مندان به ورزش و ورزشکاران ورامینی برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان از جمله حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و ابراهیم شیرکوند رییس اداره ورزش و جوانان ورامین حضور داشتند.

تیم جودو باشگاه شهید سید مصطفی محمودی که به نمایندگی از شهرستان ورامین در مسابقات استانی شرکت کرده بود، توانست خوش بدرخشد و مدال های طلا، نقره و برنز را در اوزان مختلف از آن خود کند.

ورزشکاران فعال در رشته جودو در این مراسم با اشاره به ظرفیت های موجود در این رشته ورزشی در شهرستان ورامین، بر توجه جدی تر مسئولان به جودوکاران تأکید کردند.

استاد بهزاد محمدی پیشکسوت جودو شهرستان ورامین که شاگردان فراوانی را در این عرصه تربیت کرده است، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهرستان ورامین در رشته های رزمی از جمله جودو، توانمندی و ظرفیت بسیار بالا و قابل توجهی دارد.

وی افزود: امروز جودوکاران ورامینی در مسابقات استانی و کشوری خوش درخشیده و توانسته اند ظرفیت و پتانسیل شهرستان ورامین در رشته های ورزشی را به علاقه مندان هنرهای رزمی نشان دهند.

محمدی با اشاره به استعدادهای موجود در رشته جودو ادامه داد: امروز استعدادهای زیادی در رشته های رزمی از جمله جودو در ورامین مشغول به فعالیت هستند و در صورت توجه و حمایت مسئولان، می توان در آینده قهرمانان بیشتری را در عرصه های ملی و بین المللی معرفی کرد.

وی با اشاره به پیوند ورزشکاران جودو با فرهنگ شهید و شهادت عنوان کرد: جودوکاران ورامینی در کنار توجه به پرورش جسم و کسب عناوین مختلف، به پرورش روح خود نیز توجه دارند و این مهم از سوی مربیان جودو با جدیت دنبال می شود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: نامگذاری باشگاه های شهرستان ورامین به نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و پیوند ورزشکاران با الگوهای ناب اسلامی و دینی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به این نکته که ورزشکاران به عنوان نمایندگان شهرستان ورامین در مسابقات ملی و بین المللی حاضر می شوند، افزود: امروز ورزشکاران ورامینی در عرصه های مختلف ورزشی پرچمدار فرهنگ ۱۵ خرداد هستند و باید از نام ورامین دفاع کرده و نماینده شایسته ای برای این شهرستان باشند.