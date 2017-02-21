تصادف مرگبار تریلر با خودروی سواری/یک کشته و ۴ مجروح

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۴۱ دقیقه بامداد امروز، حادثه تصادف در جاده دماوند به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۲ ایستگاه به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود :با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد ، برخورد شدید یک تریلر با پژو ۴۰۵، منجر به محبوس شدن هر ۵ سرنشین پژو در اتاقک متلاشی، شد.از این رو نیروهای آتش نشانی در اولین اقدام، با استفاده از تجهیزات هیدرولیک قطعات خودرو را برش داده و هر ۵ سرنشین پژو را خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با تحویل هر ۵ سرنشین به عوامل اورژانس متأسفانه فوت یکی از آن‌ها تأیید و ۴ نفر دیگر به دلیل مصدومیت به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی افزود: با ایمن سازی محل حادثه، عملیات در ساعت ۰۱:۵۰ به پایان رسید.