  1. جامعه
  2. انتظامی
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۱۹

سخنگوی آتش نشانی تهران خبر داد؛

تصادف مرگبار تریلر با خودروی سواری/یک کشته و ۴ مجروح

تصادف مرگبار تریلر با خودروی سواری/یک کشته و ۴ مجروح

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، از وقوع حادثه تصادف مرگبار در جاده دماوند خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و ۴ مسافر دیگر مجروح شدند.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۴۱ دقیقه بامداد امروز، حادثه تصادف در جاده دماوند به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۲ ایستگاه به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود :با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد ، برخورد شدید یک تریلر با پژو ۴۰۵، منجر به محبوس شدن هر ۵ سرنشین پژو در اتاقک متلاشی، شد.از این رو  نیروهای آتش نشانی در اولین اقدام، با استفاده از تجهیزات هیدرولیک قطعات خودرو را برش داده و هر ۵ سرنشین پژو را خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با تحویل هر ۵ سرنشین به عوامل اورژانس متأسفانه فوت یکی از آن‌ها تأیید و ۴ نفر دیگر به دلیل مصدومیت به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی افزود: با ایمن سازی محل حادثه، عملیات در ساعت ۰۱:۵۰ به پایان رسید.

کد مطلب 3913083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها