جان نیروهای پلیس در خودروهای پارک شده حفظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، فناوری یاد شده موسوم به Officer Protection Package با استفاده از دوربین ها و رادارهای نصب شده بر روی خودروهای پلیس به رانندگان در مورد افرادی که در پشت این خودرو در حال حرکت هستند، هشدار می دهد.

قرار است تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از این فناوری در سال ۲۰۱۷ بر روی خودروهای Dodge Charger Pursuit نصب شوند که به طور گسترده توسط پلیس آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

ابداع این روش حاصل همکاری دولت آمریکا و شرکت اینترمووی در کالیفرنیاست و با استفاده از آن امنیت نیروهای امنیتی در زمان استراحت یا کار در خودروهای پلیس افزایش می یابد.

نصب این سیستم بر روی خودروهای پلیس بسیار ساده بوده و برای فعال شدن آن فشردن تنها یک دکمه کافی است. به محض نزدیک شدن افراد مشکوک بوق هشدار خودرو به صدا درمی آید و درهای قفل و پنجره ها بالا می روند و چراغ های هشداردهنده خودروی پلیس نیز با سروصدای زیاد شروع به کار می کنند.