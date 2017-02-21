گفتگوی مهر با «مسن»‌ترین شطرنجباز مسابقات زنان جهان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان درحالی به میزبانی تهران در حال پیگیری است که «مسن» ترین شطرنجباز شرکت کننده از مسابقات حذف شده است. «پیا کراملینگ» ۵۳ ساله در میان ۶۳ بازیکن شرکت کننده در مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان مسن ترین بازیکنی بود که تا مرحله سوم و حضور در جمع شانزده نفر برتر مسابقات هم پیش رفت اما در نهایت پس از دو تساوی در این مرحله، نتیجه دیدار تکمیلی و پلی آف این مرحله را به حریف خود واگذار کرد و با جایزه ۵۵۰۰ دلاری به کار در این رقابت ها پایان داد.

این شطرنجباز سوئدی که به خاطر سن بالا در میان شرکت کنندگان در مسابقات زنان جهان مورد توجه خیلی از رسانه ها بود، پس از پایان کارش در این رقابت ها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی پیگیری مسابقات و سطح رقابت ها بخصوص با توجه به غیبت «هو ییفان» نفر اول شطرنج زنان جهان، پیش‌بینی‌اش از نتیجه نهایی این دوره رقابت‌ها و همچنین میزبانی ایران توضیح داد.

پیا کراملینگ که نتوانست به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات شطرنج قهرمان زنان جهان صعود کند، در مورد آنچه در مرحله سوم باعث حذفش از رقابت ها شد به خبرنگار مهر، گفت: در دیدار اول شانس خوبی داشتم و فکر می‌کردم می‌توانم برنده شوم، اما نتوانستم بازی را خوب کنترل کنم و به همین دلیل کار به تساوی کشید.

وی ادامه داد: در بازی دوم هم برتری خوبی داشتم اما نتوانستم از این برتری استفاده کرده و آن را به برد تبدیل کنم و باز هم بازی را با تساوی تمام کردم؛ به همین دلیل کار به بازی سوم کشیده شد.

این شطرنج‌باز که نتیجه دیدار سوم خود در مرحله سوم را واگذار کرد، یادآور شد: شرایط بد نبود اما ناگهان یک اشتباه فاحش مرتکب شدم که باعث شد نتیجه را واگذار کنم. البته در کل در این بازی پایانی، حریفم واقعاً بهتر از من بود. در هر صورت با شکستی که مقابل او متحمل شدم، حذف شدم.

پیا کراملینگ در مورد غیبت هو ییفان و تأثیری که بر سطح رقابت‌ها گذاشته است نیز گفت: البته که هو ییفان شطرنج‌باز بسیار توانمندی است و حضورش در هر رویداد تأثیرگذار است، اما واقعاً مسابقات زنان جهان در غیاب وی هم در بالاترین سطح در حال پیگیری است.

این شطرنج‌باز همچنین در رابطه با حذفی برگزار شدن مسابقات زنان جهان و دیدگاهش نسبت به این موضوع تصریح کرد: برگزاری رقابت‌ها به این شیوه خیلی هیجان‌انگیز است؛ این شیوه مسابقات را دوست دارم. اگر همه رقابت‌ها با همین شیوه برگزار شود، هیجان آنها خیلی بیشتر می‌شود. متأسفانه من رویداد دیگری ندارم و باید دو سال دیگر صبر کنم تا دوره آتی مسابقات زنان جهان که امیدوارم بتوانم در آن شرکت کنم.

میزبانی ایران و محل برگزاری مسابقات و اسکان شرکت‌کنندگان، دیگر موضوعی بود که کراملینگ در رابطه با آن گفت: هتل عالی بود، غذاهای ایران هم عالی بود، مردم شما هم خیلی مهربان و خونگرم هستند. برای من اینکه بتوانم در کشور میزبان غذای خوب بخورم و با مردم راحت باشم، خیلی مهم است. خوشبختانه از این دو حیث هیچ مشکلی نداشته‌ام.

این شطرنج‌باز همچنین در مورد پیش‌بینی خود از قهرمان این دوره مسابقات زنان جهان گفت: با سیستم حذفی رقابت‌ها تا این مرحله غافلگیری‌های زیادی را دیدیم و احتمالاً دوباره شاهد آن خواهیم بود، اما تجربه نشان داده که در مسابقات سطح بالا نهایتاً بازیکنی قهرمان می‌شود که از همان ابتدا شانس خوبی برای قهرمانی داشته است.

مسن‌ترین شطرنج‌باز شرکت‌کننده در مسابقات زنان جهان در پایان و در پاسخ به این پرسش که به شطرنج‌بازان ایران برای پیشرفت بهتر چه توصیه‌ای می‌کنید؟ گفت: توصیه خاصی ندارم اما راه پیشرفت مشخص است. بازی کردن بیشتر در تورنمنت‌های بین‌المللی؛ این موضوع هر چه بیشتر باعث پدیدار شدن توانایی‌های آنها می‌شود.