  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۸

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

یک میلیون اصله نهال میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

یک میلیون اصله نهال میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع یک میلیون اصله نهال درخت میوه در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل درختکاری در این استان، اظهار داشت: یک میلیون اصله نهال در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی عنوان کرد: این اصله نهال ها شامل سیب، بادام، آلو، هلو، گردو، گلابی و... است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اصله نهال ها متناسب با آب و هوای چهارمحال و بختیاری تولید شده است و دیگر گل هستند و سازگار با آب و هوای این استان هستند.

وی تاکید کرد: این اصله نهال های درخت میوه در دهه اول اسفند تا عید نوروز در بین کشاورزان و باغداران استان توزیع می شوند.

کد مطلب 3913096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها