یک میلیون اصله نهال میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل درختکاری در این استان، اظهار داشت: یک میلیون اصله نهال در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی عنوان کرد: این اصله نهال ها شامل سیب، بادام، آلو، هلو، گردو، گلابی و... است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اصله نهال ها متناسب با آب و هوای چهارمحال و بختیاری تولید شده است و دیگر گل هستند و سازگار با آب و هوای این استان هستند.

وی تاکید کرد: این اصله نهال های درخت میوه در دهه اول اسفند تا عید نوروز در بین کشاورزان و باغداران استان توزیع می شوند.