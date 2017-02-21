انتقال ۱۱۲ مصدوم و خانم باردار از برف و کولاک به مراکز درمانی

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ٢٣ بهمن تا ساعت ۶ بامداد سوم اسفند ۹۵، ۲۶ استان تحت تاثیر برف و کولاک قرار داشته اند.

وی با اعلام اینکه عملیات امدادرسانی در ٣١٥ شهر، روستا و محور برف گیر انجام شده است، افزود: ۴۱ هزار و ۸۰۰ نفر امدادرسانی شده اند و ۹۱۰۰ نفر اسکان اضطراری یافته اند.

فتحی از انتقال ۶۹ نفر به مراکز درمانی در این مدت خبر داد و گفت: در همین مدت، ۴۳ خانم باردار نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی از ارائه خدمات سرپایی به ۸۲ نفر خبر داد و افزود: در همین مدت، ۹ نفر از ریزش بهمن نجات یافته اند و دو نفر نیز بر اثر سقوط بهمن فوت شده اند.

فتحی به رهاسازی ۴ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو از برف و کولاک اشاره کرد و گفت: در این مدت، امدادرسانی توسط سه هزار و ۳۴۲ نفر در قالب ۸۰۲ تیم عملیاتی انجام شده است.