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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۴۶

معاون عملیات امداد و نجات خبر داد؛

انتقال ۱۱۲ مصدوم و خانم باردار از برف و کولاک به مراکز درمانی

انتقال ۱۱۲ مصدوم و خانم باردار از برف و کولاک به مراکز درمانی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، انتقال ۱۱۲ مصدوم و خانم باردار گرفتار در برف و کولاک، به مراکز درمانی خبر داد.

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ٢٣ بهمن تا ساعت ۶ بامداد سوم اسفند ۹۵، ۲۶ استان تحت تاثیر برف و کولاک قرار داشته اند.

وی با اعلام اینکه عملیات امدادرسانی در ٣١٥ شهر، روستا و محور برف گیر انجام شده است، افزود: ۴۱ هزار و ۸۰۰ نفر امدادرسانی شده اند و ۹۱۰۰ نفر اسکان اضطراری یافته اند.

فتحی از انتقال ۶۹ نفر به مراکز درمانی در این مدت خبر داد و گفت: در همین مدت، ۴۳ خانم باردار نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی از ارائه خدمات سرپایی به ۸۲ نفر خبر داد و افزود: در همین مدت، ۹ نفر از ریزش بهمن نجات یافته اند و دو نفر نیز بر اثر سقوط بهمن فوت شده اند.

فتحی به رهاسازی ۴ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو از برف و کولاک اشاره کرد و گفت: در این مدت، امدادرسانی توسط سه هزار و ۳۴۲ نفر در قالب ۸۰۲ تیم عملیاتی انجام شده است.

کد مطلب 3913102
حبیب احسنی پور

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