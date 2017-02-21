اخذ جریمه دیرکرد راهکار بانک ها برای کسب سود نجومی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره درآمدهای کلان بانک ها از اخذ جریمه دیرکرد بانکی اظهار داشت: سیاست های بانکی در دولت های مختلف از عواملی بوده که در عملکرد نامناسب بانک ها موثر بوده است.

وی با بیان اینکه بانک ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند که به هرشیوه اقدام به کسب سود می کنند، افزود: رویه های اشتباه درسیاست های بانکی باعث شده تا آنها برای جبران زیان های خود که بخشی به دلیل وجود وصول نشدن معوقات کلان است، روی کسب درآمد از راهکار اخذ جریمه دیرکرد تمرکز کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: مراجع تقلید، مردم، نمایندگان مجلس و مسئولان از عملکرد دارای شبهه بانک ها انتقاد می کنند و باید بانک ها به این وضعیت خاتمه دهند.

حسینی شاهرودی گفت: با وجود اینکه اختیارات بانک مرکزی ضعیف است اما در هر صورت باید پاسخگوی این موضوع باشد که به چه دلیل بخش عمده درآمد یک بانک از راه اخذ جریمه دیرکرد است.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانک ها به جای مشارکت در فعالیت های تولیدی اقدام به کسب سود کلان و اخذ جریمه دیرکرد می کنند که این صحیح نیست، افزود: کسب سودهای کلان و اخذ جریمه دیرکرد با اهداف بانکداری متناسب نیست.