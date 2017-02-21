حجم عظیمی از محصول پسته رفسنجان به صورت فله صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دانشور دوشنبه شب در همایش تخصصی نقش بسته‌بندی در سلامت غذا در رفسنجان اظهار کرد: بسته بندی یکی از اصول و پایه های صنعت امروز است لذا می طلبد که مواد غذایی که تولید می کنیم با بسته بندی های مناسب به دست مصرف کننده برسانیم.

وی افزود: در ایالات متحده چهار درصد افراد درگیر تولید مواد غذایی هستند اما همین تعداد می توانند کل نیاز جامعه آمریکا به فرآورده های غذایی را فراهم کرده و بخش عظیم آن را صادر می کنند که این موضوع مرهون فرآوری و بسته بندی مناسب است.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: بسته بندی محافظت فیزیکی و شیمیایی از محصول، اطلاع رسانی مناسب به مصرف کننده، بازاریابی و ایمنی و امنیت برای محصول است.

دانشور با اشاره به حفظ سلامت محصول غذایی در یک بسته بندی، تصریح کرد: در بسته بندی مواد غذایی که موضوع این همایش است نیز موضوع اهمیت دارد و از فناوری های نوینی از جمله فناوری نانو به کار گرفته می شود.

وی تآکید کرد: موادی که در بسته بندی استفاده می شود باید قابل بازیافت و تجدیدپذیر بوده و هزینه های تمام شده کمتری را تحمیل کنند.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تأکید بر این موضوع که بسته بندی در صادرات نقش بسیار مهمی دارد، افزود: کشورهای عمدتا خلیج فارس محصول پسته ما را خریداری می کنند و با بسته بندی آن با برندهای خودشان ارائه می دهند.

وی گفت: حجم عظیمی از محصول پسته رفسنجان به صورت فله و گونی صادر می شود که اگر بتوان آن را به صورت بسته بندی صادر کرد و در بازارهای بین المللی با برندهای معروف رقابت کند ارزش افزوده زیادی خواهد داشت.

دانشور عنوان کرد: در کشور ما ۶۲ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که ۲۵ میلیون تن آن یعنی ۳۵ درصد آن ضایعات است که بخش عمده آن در اثر عدم بسته بندی صحیح است.

وی کیفیت بسته بندی را بسیار مهم خواند و یادآور شد: در کشور ما چالش های زیادی در حوزه بسته بندی وجود دارد که یکی از آنها کیفیت نامطلوب بسته بندی است ضمن اینکه ناآشنایی صادرکنندگان با این حوزه و عدم تنوع در بسته بندی ها از دیگر موضوعات است.