انفجار کپسول گاز منجر به مصدومیت ۴ کرمانشاهی شد

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه آتش‌سوزی و انفجار گاز در کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه عصر روز گذشته رخ داده است.

وی افزود: در اثر این حادثه که ساعت ۱۹ و ۵۱ دقیقه به مرکز پیام ما اعلام شد، یک مورد انفجار گاز یک کپسول ۱۱ کیلویی در محل کانتینر پروژه لایروبی آبشوران کرمانشاه واقع در منطقه سرپوشیده آبشوران رخ داده بود.

معاون عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه که در کانتینر نگهبانی پروژه فوق رخ داده بود در اثر نشت گاز بوده و نیروهای ما ظرف ۴ دقیقه پس از اعلام در محل حاضر شدند.

وی از اعزام ۳ دستگاه خودرو عملیاتی و یک دستگاه خودروی امداد و نجات با حدود ۱۲ نیروی عملیاتی به محل حادثه خبر داد.

رضایی گفت: طی این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت و سوختگی شده بودند که یکی از آنها ۲۵ درصد، ۲ تن ۳۰ درصد و یک تن دیگر نیز ۶۱ درصد سوختگی داشت.

وی در خصوص میزان خسارات وارده نیز گفت: کانکس کاملا از بین رفته و کانتینر نیز با یک سری وسایل داخل آن دچار سوختگی شده و از بین رفته است.

معاون عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه، مدت زمان صرف شده برای عملیات فوق را ۳۷ دقیقه اعلام کرد که طی آن حریق اطفا و افراد مصدوم از کانکس خارج و برای درمان تحویل نیروهای فوریت های پزشکی شد.